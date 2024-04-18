باحثة أمريكية: وقف حرب غزة يجنّب المنطقة التصعيد

دعت نائبة مدير معهد "بروكنغز" الأمريكي، سوزان مالوني، الولايات المتحدة إلى الضغط من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، قائلة إن ذلك "يحرم" إيران من مواصلة مهاجمة إسرائيل، ويجنّب المنطقة التصعيد، حسب مجلة "فورين أفيرز".

وترى مالوني، وهي أيضا مديرة برنامج السياسة الخارجية للمعهد، أن منطقة الشرق الأوسط بدت وكأنها قد "أفلتت من رصاصة" في أعقاب الهجوم الإيراني على إسرائيل.

وأشارت إلى أن واشنطن تأمل الآن بالهدوء في الصراع الإيراني الإسرائيلي، بعد أن "أُجهدت" السياسة الداخلية الأمريكية بسبب الحرب الدائرة في غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وتعتقد مالوني أن حكمة بايدن لا يتمتع فيها نظراؤه في كل من إسرائيل وإيران، بعد أن دعا الإسرائيليين إلى التفكير مليًّا في أي عمل انتقامي قد يؤدي إلى حرب واسعة النطاق في المنطقة.

وأشارت الباحثة الأمريكية أن هذا الصراع قد يؤدي إلى عواقب مدمرة على العالم والمنطقة، ويفاقم العنف والنزوح في جميع أنحاء المنطقة، وينسف التقدم نحو التطبيع العربي الإسرائيلي، ويولد اضطرابات اقتصادية كبيرة ذات آثار بعيدة المدى.

وللحيلولة دون ذلك، ترى مالوني أن لا خيار أمام واشنطن إلا استخدام مواردها الدبلوماسية والعسكرية التي "لا مثيل لها"، لوقف الحرب في غزة، وتجنب التصعيد "الكارثي".