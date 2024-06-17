قرار عسكري إسرائيلي يشعل الخلاف بين المستويين السياسي والعسكري

نشب خلاف إسرائيلي حاد بين المستويين العسكري والسياسي ما أربك الجبهة الداخلية الإسرائيلية، إذ أعلن الجيش الإسرائيلي صباح أمس الأحد عن هدنة إنسانية "تكتيكية" من طرف واحد بشكل يومي من الساعة الثامنة صباحًا حتى السابعة مساءً.

وتشمل الهدنة فقط، الخط الواصل من معبر كرم أبو سالم حتى المستشفى الأوروبي شمالي رفح، إلا أن نتنياهو وعدد من وزراء الحكومة عارضوا القرار بشدة بدعوى أن القرار اتخذ بمعزل عن مجلس الحرب.

قرار إنساني

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "إسرائيل هي دولة لها جيش وليس جيش له دولة"، بمعنى أن المستوى العسكري محكوم بالمستوى السياسي.

ومن جهته قال الخبير في الشأن السياسي الدولي الدكتور رائد نجم بأنه يحق قانونيًّا لقائد الفرقة الجنوبية العسكري أن يتخذ قرارًا بهدنة إنسانية من طرف واحد للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية من معبر كرم أبو سالم إلى قطاع غزة.

وأضاف نجم في حديث لـ"إرم نيوز"، أن نتنياهو والحكومة الإسرائيلية تفاجأوا بالقرار رغم قانونيته وتحججوا بأنه لم يعرض على المجلس الوزاري المصغر، ليبرر الجيش الإسرائيلي بأنه قرار "إنساني" يقتصر فقط على إدخال عدد من شاحنات المساعدات الإنسانية بالتنسيق مع الأمم المتحدة ولا يتعارض هذا القرار بتاتًا مع سير العمليات العسكرية في تلك المناطق.