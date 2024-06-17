قرار عسكري إسرائيلي يشعل الخلاف بين المستويين السياسي والعسكري
نشب خلاف إسرائيلي حاد بين المستويين العسكري والسياسي ما أربك الجبهة الداخلية الإسرائيلية، إذ أعلن الجيش الإسرائيلي صباح أمس الأحد عن هدنة إنسانية "تكتيكية" من طرف واحد بشكل يومي من الساعة الثامنة صباحًا حتى السابعة مساءً.
وتشمل الهدنة فقط، الخط الواصل من معبر كرم أبو سالم حتى المستشفى الأوروبي شمالي رفح، إلا أن نتنياهو وعدد من وزراء الحكومة عارضوا القرار بشدة بدعوى أن القرار اتخذ بمعزل عن مجلس الحرب.
قرار إنساني
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "إسرائيل هي دولة لها جيش وليس جيش له دولة"، بمعنى أن المستوى العسكري محكوم بالمستوى السياسي.
ومن جهته قال الخبير في الشأن السياسي الدولي الدكتور رائد نجم بأنه يحق قانونيًّا لقائد الفرقة الجنوبية العسكري أن يتخذ قرارًا بهدنة إنسانية من طرف واحد للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية من معبر كرم أبو سالم إلى قطاع غزة.
وأضاف نجم في حديث لـ"إرم نيوز"، أن نتنياهو والحكومة الإسرائيلية تفاجأوا بالقرار رغم قانونيته وتحججوا بأنه لم يعرض على المجلس الوزاري المصغر، ليبرر الجيش الإسرائيلي بأنه قرار "إنساني" يقتصر فقط على إدخال عدد من شاحنات المساعدات الإنسانية بالتنسيق مع الأمم المتحدة ولا يتعارض هذا القرار بتاتًا مع سير العمليات العسكرية في تلك المناطق.
وأوضح، أن ما حصل من تراشق على وسائل الإعلام يفسر بشكل واضح حجم الأزمة السياسية التي تعصف بالشارع الإسرائيلي بسبب الضغوط الداخلية والخارجية، والتي كان أبرزها خروج غانتس وإيزنكوت من مجلس الحرب والانضمام إلى التظاهرات في شوارع تل أبيب.
وتابع الخبير السياسي "بالإضافة إلى قرارات محكمة الجنايات الدولية باستصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، إلى جانب الإخفاقات التي تمر بها الحكومة الإسرائيلية في ظل عدم تحقيق أهداف الحرب حتى اللحظة وهي القضاء على حماس وإعادة المختطفين وارتفاع كلفة العمليات العسكرية في قطاع غزة بالموازاة مع عدم تحقيق الأهداف، إذ تتهم الحكومة بأنها غير قادرة على إدارة الحرب وأنها لا تسعى إلا لإطالة أمد الحرب للحفاظ على الائتلاف الحاكم.
ولفت نجم بأنها ليست المرة الأولى التي يحدث فيها مثل هذه التراشقات بين المستويين السياسي والعسكري لا سيما في ظل مهاجمة الوزيرين بن غفير وسموتريتش، بالإضافة إلى نجل نتنياهو للجيش بأنه غير مؤهل لتحقيق أهداف الحرب وأخفق في عملياته العسكرية.
من جانب آخر يتهم الجيش الحكومة الإسرائيلية بأنها السبب في إطالة الحرب لأنها لم تضع خطة إستراتيجية للاستفادة من العمليات العسكرية للجيش داخل القطاع.
مصالح شخصية
ووفق الباحث في الشأن السياسي الإسرائيلي عصمت منصور فإن المستوى السياسي في إسرائيل هاجم قرار الجيش بشدة ووصفه بـ"غير المنضبط" بالرغم من قانونية القرار وفق المرجعيات القانونية لقائد الجيش.
وقال منصور في حديث لـ"إرم نيوز"، أن المستوى السياسي في إسرائيل وجد فرصة كبيرة لمهاجمة سلوك الجيش وتحميله مسؤولية الإخفاقات التي يتعرض لها داخل قطاع غزة لا سيما مع استمرار عدم تحقيق أيٍ من أهداف الحرب، بالإضافة إلى عدم تقديم رؤية إستراتيجية لليوم التالي للحرب.
وتابع أن القناة 13 الإسرائيلية والمقربة من الجيش نقلت أن الائتلاف الحكومي برئاسة نتنياهو يريد أن يحمل الجيش مسؤولية فشله في إدارة شكل الحرب منذ اليوم الأول حفاظًا على مصالح شخصية لعدد من الوزراء.
وأشار الباحث في الشأن الإسرائيلي إلى أن هناك أزمة كبيرة جدًا قد تصل إلى حد دعوة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ لاجتماع طارئ يدعو فيه المستويين العسكري والسياسي بضرورة الحوار وحل الخلافات بعيدًا عن الاصطدام المباشر على وسائل الإعلام، الذي من شأنه أن يؤثر على سير العمليات العسكرية في قطاع غزة.