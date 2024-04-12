بعد أن عززت علاقاتها بالجيش السوداني.. ماذا تريد طهران من الخرطوم؟

وقال المحلل السياسي عباس التجاني، إنه "من الواضح أن توطيد العلاقة بين السودان وإيران يجني مكاسبها الجيش السوداني من خلال الحصول على الأسلحة التي يستخدمها في الصراع مع قوات الدعم السريع، بيد أنه من غير الواضح ما المقابل الذي ستحصل عليه طهران نظير ذلك".

وذكر التجاني لـ"إرم نيوز"، أن "الراجح هو سعي إيران للحصول على موطئ قدم في مياه البحر الأحمر لأهميتها الإستراتيجية بالنسبة لها".

وأضاف أن "طهران قد تكون مستعدة لدفع أي ثمن مقابل تمكينها من منطقة البحر الأحمر، لكنها لم تنسَ ملابسات قطع العلاقات معها وطرد سفيرها من الخرطوم في العام 2016".

وأوضح التجاني، أن "إيران والسودان يتعاملان بحذر مع بعضهما البعض"، مستدلًا بعدم تبادل السفراء بشكل رسمي حتى الآن رغم الحديث عن إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وكانت وزارتا الخارجية السودانية والإيرانية، أعلنتا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في بيان مشترك، أنهما "ستستأنفان علاقاتهما السياسية والدبلوماسية بما يخدم مصالح البلدين"، وذلك عقب الاتصالات التي جرت بين كبار المسؤولين في الجانبين خلال الأشهر الأخيرة.

وبعد أن أثار التقارب السوداني الإيراني مخاوف دول غربية، اجتمع وزير الخارجية السوداني، علي الصادق، مع السفراء المعتمدين والمقيمين في البلاد.

ونقل لهم الوزير خلال الاجتماع أن "إعادة العلاقات بين السودان وإيران، أمر طبيعي ولا يثير علامات استفهام، حيث إن العلاقات كانت مقطوعة وتمت إعادتها، وهذا أمر طبيعي بين الدول في العلاقات الدبلوماسية"، وفق ما نشرته وكالة السودان للأنباء.