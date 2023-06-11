السيستاني.. هل يكون المرجع الأعلى الأخير؟
هل بات على علماء الشيعة وفقهائهم الكبار، اختيار خليفة جديد للمرجعية الدينية العليا لـ200 مليون شيعي في العالم، علي السيستاني، الذي تجاوز العقد الثامن من عمره، وأصبحت صحته في تراجع كبير، وفق ما ذكرت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية.
في المقابل، هناك دراسة أمريكية تحت عنوان "نهاية المرجعيات وانعكاساتها السياسية، سلطة دينية لاذعة"، نشرها معهد واشنطن في 2006، أفادت بأن السيستاني هو المرجع الأخير في العراق، وبعدها يكون موعدًا لنهاية المرجعية الشيعية؛ لأن المرجعية الدينية لم تقف إلى جانب الدول الغربية.
ما يدعم هذه الدراسة، هو ما نشره السفير الأمريكي السابق لدى العراق دوغلاس سوليمان، في 2021، بمقال أحدث ضجة، تحدث فيه عن اغتيال السيستاني، وإنهاء دور الحشد الشعبي بالكامل تمهيدًا لإبعاد الشيعة عن السلطة.
لكن يبدو أن "الإيكونوميست" لها رأي مخالف، فهي تعتقد أن المرجعية قائمة وستستمر، ويتصدر قائمة المرشحين لها عالمان من آيات الله العظمى، أحدهما من أصول باكستانية، والآخر من أصول أفغانية، لكنهما من كبار السن، فالأول في الثمانينيات من عمره، والثاني بلغ 93 عامًا.
من المعلوم أنه تم حصر المرجعية في النجف بأربعة مراجع، هم الأفغاني آية الله إسحاق فياض، والباكستاني بشير النجفي باكستاني، والعراقي محمد سعيد الحكيم، ورابعهم والأعلى بينهم الإيراني علي السيستاني، ولكلٍ من هؤلاء مقلدوه من عدة دول أبرزها إيران.
يبلغ السيستاني من العمر (87 عامًا)، وهذا ما يدفع كثيرين إلى الحديث عن خلافته في هذا الظرف الصعب، وليس هناك من ينفي رغبة طهران أن يبرز مرجع داخل النجف متوافق معها، فكرًا وتوجهًا سياسيًّا، لكن هذا على ما يبدو غير موجود في المراجع الثلاثة، الذين يؤلفون المرجعية مع السيستاني.
يطرح اليوم محمد علي اليعقوبي، فقيه حزب الفضيلة، نفسه مرجعًا، لكن يصعب اعتباره من المنافسين على المرجعية العليا، أو أن يرنو إلى الحلول محل السيستاني، وهناك السيد محمود الحسني الصرخي، وهو أيضًا يطرح نفسه مرجعًا على جماعة من أتباعه، وكثيرًا ما يتحدث ضد المرجعية الممثلة بالسيستاني، بيد أنه ليس بالموقف الذي يؤهله لطرح اسمه أو التصدي للمرجعية العليا.
وبطبيعة الحال، لا عمار الحكيم ولا مقتدى الصدر، على الرغم من حضورهما السياسي في جماعتيهما، ومن أنهما من معتمري العمائم ومن أبناء أُسرتين دينيتين عريقتين، من الخيارات الواردة أو المحتملة، إذ يعتبران خارج نطاق التصدي للمرجعية تمامًا.