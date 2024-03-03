شهادة مؤثرة عن مقتل عائلة غزية بالكامل

يروي مواطن فلسطيني من شمال غزة، لـ"إرم نيوز"، المأساة التي وقعت في منزل شقيقه، بمزيد من الأسى والحسرة، قائلًا: "قبل ثلاثة أيام ذهب ابن شقيقي نسيم من مخيم جباليا إلى شارع الرشيد بالقرب من دوار النابلسي لانتظار دخول شاحنات المساعدات والحصول على كيس طحين (دقيق) لعائلته التي لم تأكله منذ أكثر من شهرين".

وأضاف نافذ حمدونة: "ذهب نسيم الساعة التاسعة من مساء يوم الأربعاء 28/2، لأن موعد دخول الشاحنات الذي كان شائعًا حينها هو فجر يوم الخميس، وحتى يجد له مكانًا ذهب باكرًا، وعندما وصلت الشاحنات وحاول آلاف الغزيين الجوعى الحصول على أكياس الطحين، فاجأتهم الدبابات الإسرائيلية والمسيرات والقناصات بوابل من الرصاص والقذائف المدفعية".

وقال إن "هذا الأمر الذي أدى لحدوث مجزرة مروّعة راح ضحيتها أكثر من 100 مواطن وجرح المئات في عتمة الليل، كان من ضمن القتلى ابن شقيقي نسيم بعدة رصاصات اخترقت صدره".