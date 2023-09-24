"إرم نيوز" ترصد كواليس زيارة رئيس الحكومة المغربية للحوز

زار رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، السبت، قرية تنصغارت الواقعة بجماعة بلدية آسني بإقليم الحوز، الأكثر تضررًا من الزلزال الذي خلّف 2946 وفاة و5674 جريحًا، وفق آخر الإحصائيات الرسمية.

وعبَّر أخنوش خلال الزيارة عن "أسفه وحزنه على المتوفين"، معربًا عن "تضامنه مع المواطنين"، مؤكدًا أن "الحكومة ستقوم بواجبها كاملًا تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس"، منوهًا إلى "تفهّمه لمخاوف السكان ومطالبهم خاصة مع اقتراب فصل الشتاء وتساقط الثلوج وانخفاض درجات الحرارة الكبيرة التي تعرفها المنطقة".