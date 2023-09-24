"إرم نيوز" ترصد كواليس زيارة رئيس الحكومة المغربية للحوز
زار رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، السبت، قرية تنصغارت الواقعة بجماعة بلدية آسني بإقليم الحوز، الأكثر تضررًا من الزلزال الذي خلّف 2946 وفاة و5674 جريحًا، وفق آخر الإحصائيات الرسمية.
وعبَّر أخنوش خلال الزيارة عن "أسفه وحزنه على المتوفين"، معربًا عن "تضامنه مع المواطنين"، مؤكدًا أن "الحكومة ستقوم بواجبها كاملًا تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس"، منوهًا إلى "تفهّمه لمخاوف السكان ومطالبهم خاصة مع اقتراب فصل الشتاء وتساقط الثلوج وانخفاض درجات الحرارة الكبيرة التي تعرفها المنطقة".
وعبر سكان قرية تنصغارت، لرئيس الحكومة عن "مطالبهم بإعادة البناء والإعمار، والرغبة في العودة لبيوتهم وحياتهم العادية"، موضحين أن "أخنوش أول رئيس حكومة يصل إلى قريتهم".
وأكد منتصر إتري، الناشط المدني وأحد أبناء قرية تنصغارت، أن "رئيس الحكومة حرِص على تقديم التعازي لسكان القرية في جبال الحوز، والتأكيد على انطلاق إعادة البِناء والإعمار".
وقال إتري الذي رافق رئيس الحكومة والوفد المرافق له أثناء جولته بالقرية، لـ"إرم نيوز"، إن "رئيس الحكومة رأى البيوت المهدمة والمتضررة، ووقف أمام بيت تُوفي جميع أصحابه، كما خرجت العائلات من الخيام واستقبلوه وتحدثوا إليه"، لافتا إلى أن "رئيس الحكومة تعهَّد بالتواصل مع وزير التربية الوطنية للعمل على إعادة بناء المؤسسات التعليمية المتضررة".
وخلال الزيارة أكد رئيس الحكومة المغربية، أن الحكومة ستسخّر كل الإمكانيات لإعادة بناء وتأهيل المدارس والمستشفيات والمرافق الحيوية التي تضررت بفعل زلزال الحوز، خلال عام ونصف العام.
وقال أخنوش، إن "الدولة ستبني ما دمره الزلزال، وإن الجهود الحالية تنصبُّ حول إعادة إيواء المتضررين، وإن المناطق المنكوبة ستشهد برامجَ جديدة للتنمية، وفق خطة تمتد لخمس سنوات".