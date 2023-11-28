حرب غزة تودي بحياة 15 ألف شخص 75% منهم أطفال ونساء

أودت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بحياة أكثر من 15 ألف شخص بينهم أكثر من 6150 طفلا و4 آلاف امرأة، وأصيب أكثر من 36 ألفا، 75% منهم أطفال ونساء.

وبين المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن عدد ضحايا الكوادر الطبية بلغ 207 قتلى، وطواقم الدفاع المدني 26، والصحفيين 70.

وأشار المكتب بتصريحات إعلامية، إلى أنه لا يزال نحو 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض أو أنَّ مصيرهم مجهول، بينهم أكثر من 4.700 طفل وامرأة.

كما دمر الجيش الإسرائيلي 103 مقرات حكومية و266 مدرسة منها 67 خرجت عن الخدمة، و88 مسجدا دمر كليا و174 مسجدا دمر جزئيا إضافة إلى استهداف 3 كنائس.

وتعرضت 50 ألف وحدة سكنية لهدم كلي و240 ألف وحدة تعرضت للهدم الجزئي.

كما خرج 26 مستشفى و55 مركزا صحيا عن الخدمة ودمرت 56 سيارة إسعاف.