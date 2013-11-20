وصول 3 سفن حربية سعودية إلى ميناء سفاجا المصري

القاهرة – (خاص) من صلاح عبدالرحمن

صرّح اللواء حسن فلاح، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، أنّ ثلاثة من السفن الحربية السعودية، دخلوا الثلاثاء، إلى رصيف ميناء سفاجا البحري بالبحر الأحمر، ومن المقرر أن يستمر تواجدهم بالميناء لمدة 10 أيام، يتم من خلالها إجراء تدريبات غير رسمية مع القوات البحرية المصرية.

وأضاف فلاح، أنّ السفن السعودية الحربية الثلاث هم (الرياض- ومكة- وينبع)، وأنه من المقرر أن يتم وضع برنامج لائق بأطقم السفن السعودية لزيارة مدينتي سفاجا والغردقة.

وقال فلاح إنّ هناك تكثيفاً أمنياً بجميع الموانئ، موضحاً أنّ خطة التأمين منقسمة إلى 3 محاور الأولى تأمين جميع الشوارع المؤدية للموانئ عن طريق الشرطة المدنية، والمحور الثاني تأمين البوابات والميناء من الداخل عن طريق أمن الموانئ، والمحور الثالث تقرر تشكيل لجنة لمتابعة العمل بالموانئ وعمل غرفة عمليات بالتنسيق مع الجيش والشرطة.

وأضاف رئيس الهيئة أنّه أصدر قراراً بإلغاء الإجازات لجميع البحارة والموظفين ابتداء من الخميس حتى استقرار الأوضاع، موضحاً أنّ الحركة الملاحية بجميع موانئ البحر الأحمر تسير بشكل طبيعي بدون أي معوقات.