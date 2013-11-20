مقتل 10 جنود وجرح 35 بعملية انتحارية في سيناء

القاهرة- قال مسؤول أمني مصري إن عشرة جنود قتلوا وأصيب 35 في تفجير سيارة ملغومة قرب مدينة العريش بشمال سيناء الأربعاء. واستهدف التفجير موكب حافلات عسكرية، تقل جنوداً ينتمون لكتيبة مشاة بطريق " العريش – رفح " بشمال سيناء.

ويعد هذا واحداً من أعنف الهجمات التي تشهدها شبه جزيرة سيناء منذ كثف متشددون يتبنون فكر تنظيم القاعدة هجماتهم بعد أن عزل الجيش الرئيس الإسلامي محمد مرسي في تموز / يوليو إثر احتجاجات شعبية حاشدة طالبت بتنحيه.

واستهدف التفجير جنودًا كانوا في أكثر من حافلة للإجازات تابعة للجيش الثاني الميداني، بمنطقة "الشلاق" بين (رفح - العريش)، كانت في طريقها إلى القاهرة، حيث انفجرت السيارة المفخخة بشكل مفاجئ.

وأعلنت جماعة أنصار بيت المقدس المتشددة ومقرها سيناء في بيان على الانترنت مسؤوليتها عن اغتيال مقدم شرطة في جهاز الأمن الوطني بالقاهرة الأحد. وذكرت الجماعة أنها وراء هجوم انتحاري فاشل استهدف وزير الداخلية في أيلول / سبتمبر.

وفي حادث منفصل الأربعاء قال التلفزيون الرسمي إن ثلاثة أشخاص أصيبوا في هجوم بقنبلة على كمين للشرطة في القاهرة.

وتتزايد المخاوف من امتداد هجمات الاسلاميين خارج سيناء.