محلل عسكري يكشف لـ "إرم نيوز" خطة إسرائيل في غزة ما بعد الهدنة

مع فشل تمديد الهدنة الإنسانية التي استمرت سبعة أيام بين حركة حماس وإسرائيل، استأنف الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية بشكل عنيف على القطاع اليوم الجمعة، فيما سبق ذلك زيارة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل من أجل نقل تعليمات جديدة لحكومة الحرب الإسرائيلية.

المحلل العسكري عبد الجبار آل عبو تحدث لـ "إرم نيوز" حول طبيعة هذه التعليمات، وكذلك دلائل الخريطة التفاعلية التي نشرتها إسرائيل وقسمت من خلالها قطاع غزة إلى مربعات جديدة من أجل إخلاء وتهجير سكان قطاع غزة.

آل عبو قال إن وزير الخارجية الأمريكي حذر وزارة الحرب الإسرائيلية من أنه لن يكون أمامهم أشهر أخرى من أجل خوض حرب ضد حماس، وأن العمليات المقبلة يجب أن تكون محدودة.

وأضاف أن بلينكن أشار إلى الضغط الداخلي والخارجي تجاه الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي يطلب منه وضع نهاية لهذا القتال في الشرق الأوسط، كما حذر إسرائيل من استخدام نفس الأسلوب بالقتل والتهجير الذي تم استخدامه في شمال غزة وعدم تكراره في جنوب غزة.

تبعا لذلك، قال آل عبو إن الجيش الإسرائيلي نشر خريطة تفاعلية موجهة إلى سكان غزة بعد أن قسّم القطاع إلى مربعات من أجل توجيه المدنيين لإخلاء هذه المربعات في حال طلب منهم ذلك قبل عمليات القصف والاقتحام.