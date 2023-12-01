محلل عسكري يكشف لـ "إرم نيوز" خطة إسرائيل في غزة ما بعد الهدنة
مع فشل تمديد الهدنة الإنسانية التي استمرت سبعة أيام بين حركة حماس وإسرائيل، استأنف الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية بشكل عنيف على القطاع اليوم الجمعة، فيما سبق ذلك زيارة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل من أجل نقل تعليمات جديدة لحكومة الحرب الإسرائيلية.
المحلل العسكري عبد الجبار آل عبو تحدث لـ "إرم نيوز" حول طبيعة هذه التعليمات، وكذلك دلائل الخريطة التفاعلية التي نشرتها إسرائيل وقسمت من خلالها قطاع غزة إلى مربعات جديدة من أجل إخلاء وتهجير سكان قطاع غزة.
آل عبو قال إن وزير الخارجية الأمريكي حذر وزارة الحرب الإسرائيلية من أنه لن يكون أمامهم أشهر أخرى من أجل خوض حرب ضد حماس، وأن العمليات المقبلة يجب أن تكون محدودة.
وأضاف أن بلينكن أشار إلى الضغط الداخلي والخارجي تجاه الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي يطلب منه وضع نهاية لهذا القتال في الشرق الأوسط، كما حذر إسرائيل من استخدام نفس الأسلوب بالقتل والتهجير الذي تم استخدامه في شمال غزة وعدم تكراره في جنوب غزة.
تبعا لذلك، قال آل عبو إن الجيش الإسرائيلي نشر خريطة تفاعلية موجهة إلى سكان غزة بعد أن قسّم القطاع إلى مربعات من أجل توجيه المدنيين لإخلاء هذه المربعات في حال طلب منهم ذلك قبل عمليات القصف والاقتحام.
وأوضح أن هذه الخريطة تقسم كل قطاع غزة إلى 2375 مربعاً، وأن الجيش الإسرائيلي بيّن فيها أرقام المربعات وطالب أهالي غزة بالانتباه والتدقيق في هذه الخريطة، وأن على كل من يرى رقم البلوك الذي يتواجد فيه أن يتعقب تعليمات الجيش الإسرائيلي من خلال وسائل الإعلام، وأن عليهم إخلاءها في حال طلب منهم ترك هذه المربعات والتوجه إلى أماكن أخرى.
تعليقا على هذه الخريطة تساءل المحلل العسكري: "كيف سيتمكن سكان غزة من متابعة هذه الخريطة وهم لا يتواجد لديهم لا كهرباء ولا إنترنت ولا وسائل الاتصال؟ وما الخطة المقبلة للقوات الإسرائيلية بعد نهاية هذه الهدنة الإنسانية التي استمرت سبعة أيام؟".
وأشار آل عبو إلى الاشتباكات الجارية في اتجاهات مختلفة في شمال غزة وخصوصا في حي الشيخ رضوان وتل الهوى إضافة إلى وسط مدينة غزة، معتبرا أن "غاية القوات الإسرائيلية واضحة جدا، فهي تريد أن تسيطر على شمال غزة أولا لكي تنتقل بعد ذلك إلى المرحلة التالية في مناطق وسط وجنوب غزة".
واستدرك بالقول: "خلال الساعات الماضية مع بداية العمليات العسكرية في المناطق التي استهدفتها القوات الإسرائيلية قامت بإلقاء المناشير على مناطق سكان القرارة وخربة خزاعة وعبسان وبني سهيلة تطلب منهم إخلاء هذه المناطق فورا وتركها والتوجه إلى محافظة رفح لأن مدينة خان يونس سوف تكون منطقه قتال خطيرة".
وخلص المحلل العسكري إلى القول إن الوجهة المقبلة للقوات الإسرائيلية بعد السيطرة الكاملة على شمال غزة هي التوجه نحو خان يونس للسيطرة على المناطق الوسطى، وإجبار سكان هذه المنطقة على التوجه إلى محافظة رفح أقصى جنوب قطاع غزة.