لبنانيون عائدون من السودان.. يروون تجربة الهروب من الرصاص

بعد محطة " الكلاكلة"، بدأ حسان ولبنانيون آخرون التواصل فيما بينهم، ومن ثم مع السلطات اللبنانية في سبيل إجلائهم، حتى نضجت الظروف واكتملت الإستعدادات لذلك، إذ استعان لبنان في عمليات الإجلاء التي لم تنجز بعد بشكل نهائي بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وفق وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب.

قطع حسان وعائلته ردحًا من الطريق المؤدي إلى بر الأمان باتجاه بورت سودان بوسيلة "التوك التوك" بعد انقطاع سيارته من مادة البنزين.

ومن " كلاكلة" إلى فندق سلام روتانا كانت الرحلة بالغة الخطورة، فكيف إذا تمت عبر "التوك التوك"؟

يقول حسان لـ"إرم نيوز" لقد "جازفنا بأرواحنا ووصلنا إلى فندق سلام روتانا، بعدها تجمعنا في قافلة من اثنين وخمسين شخصًا إلى بورت سودان التي تبعد نحو 950 كلم، من ضمنها 350 كلم كان يسودها الخطر، مررنا على حواجز أقامها الجيشان المتقاتلان، ولم يتعرض لنا أحد من الجانبين بأية إساءة".