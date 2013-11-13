مبعوث الأمم المتحدة في اليمن يهاجم صالح ونظامه

صنعاء – (خاص) من عبداللاه سُميح

هاجم مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر، النظام اليمني السابق، ووجّه له اتهامات مباشرة لأول مرّة بالوقوف خلف عمليات إعاقة سير التسوية السياسية باليمن.

وقال جمال بن عمر، في حوار بثته الفضائية اليمنية، "هناك فئة لا تريد التغيير، وتريد الرجوع إلى الماضي، وتلعب على إسطوانات إخفاقات الحكومة اليمنية الحالية في الأمن والاقتصاد رغم وجود الكثير من الأدلة على مشاركة هذه الفئة في إقلاق الأمن".

مشيراً إلى أنّ "هذه الفئة تريد أن تبرهن للشعب اليمني أنّ الوضع السابق كان أفضل مما هو عليه الآن، لكن هذه الفبركات لن تنطلي على اليمنيين، وسيذهب هؤلاء إلى مزبلة التاريخ".

وأكد المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة أنّ مجلس الأمن والمجتمع الدولي سيدعم خيارات اليمنيين في إحداث نقلة في بلدهم نحو الأمن والاستقرار وبناء الدولة اليمنية الحديثة، ولن يسمح لهذه الفئة الفاسدة بأن تخطف فرحة اليمنيين بربيعهم القادم، حد وصفه.

وفيما يخص التمديد للرئيس اليمني هادي، قال بن عمر "مسألة التمديد غير صحيحة، وولاية الرئيس الحالي ستنتهي وفقاً للآلية المزمنة للمبادرة الخليجية".