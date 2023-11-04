"الدعم السريع" تعلن سيطرتها على مدينة "الجنينة" غرب دارفور

أعلنت قوات الدعم السريع بالسودان، اليوم السبت، سيطرتها على مقر قيادة الجيش في "الفرقة 15" بمدينة "الجنينة"، في إطار استمرار سلسلة سقوط مقار الجيش بإقليم دارفور.

وتأتي سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة "الجنينة" عقب محاصرتها لمقر قيادة الجيش في "الفرقة 15" منذ يوم الأربعاء الماضي.

ونشرت قوات الدعم السريع مقطع فيديو على منصة "إكس"، يظهر جنودها وهم يقفون أمام مقر "الفرقة 15/ مشاة" بالجنينة، ويطلقون الأعيرة النارية، ويقولون إنهم بسطوا سيطرتهم على قيادة الجيش.