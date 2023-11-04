"الدعم السريع" تعلن سيطرتها على مدينة "الجنينة" غرب دارفور
أعلنت قوات الدعم السريع بالسودان، اليوم السبت، سيطرتها على مقر قيادة الجيش في "الفرقة 15" بمدينة "الجنينة"، في إطار استمرار سلسلة سقوط مقار الجيش بإقليم دارفور.
وتأتي سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة "الجنينة" عقب محاصرتها لمقر قيادة الجيش في "الفرقة 15" منذ يوم الأربعاء الماضي.
ونشرت قوات الدعم السريع مقطع فيديو على منصة "إكس"، يظهر جنودها وهم يقفون أمام مقر "الفرقة 15/ مشاة" بالجنينة، ويطلقون الأعيرة النارية، ويقولون إنهم بسطوا سيطرتهم على قيادة الجيش.
وكانت قوات الدعم السريع، أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، سيطرتها على قيادة "الفرقة21" التابعة للجيش بمدينة زالنجي، عاصمة ولاية وسط دارفور، وذلك بعد أقل من أسبوع من إعلان سيطرتها على مدينة "نيالا" عاصمة ولاية جنوب دارفور، عقب معارك عنيفة مع قيادة الجيش في "الفرقة 16"، انتهت بسقوطها في يد "الدعم السريع".
وعقب إعلان قوات الدعم السريع سيطرتها على مدينة الجنينة، نشطت حركة نزوح واسعة من مدينة "الفاشر"، عاصمة ولاية شمال دارفور، تحسبًا لاندلاع مواجهات محتملة بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وتأتي هذه التطورات العسكرية مترافقة مع جولة جديدة من محادثات جدة، التي بدأت، منذ الأحد الماضي، بين الجيش السوداني و"الدعم السريع"، لمناقشة سبل إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 6 أشهر في العاصمة الخرطوم، وأجزاء واسعة من البلاد.