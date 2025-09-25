إيقاف والد الناشط السياسي التونسي والوزير السابق فاضل عبد الكافي

كشف مصدر أمني رفيع لـ"إرم نيوز" اليوم الخميس، عن توقيف أحمد عبد الكافي، والد فاضل عبد الكافي، رئيس حزب "آفاق تونس" ووزير المالية السابق، إضافة إلى مديرة صندوق الودائع والأمانات، بثينة بن يغلان.

وأضاف المصدر لـ "إرم نيوز" أن "فاضل عبد الكافي لا يزال في حالة فرار، ولم يتم بعد تحديد مكان إقامته الحالية".

وكانت السلطات التونسية أنشأت صندوق الودائع والأمانات في العام 2011، ويقع تحت إشراف وزارة المالية، وتكمن وظيفته في دعم سياسات الدولة وتعزيز السوق المالية.

وتولى فاضل عبد الكافي منصب وزير المالية بالإنابة في حكومة يوسف الشاهد في العام 2017، إلى جانب توليه حقيبة وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.

واستقال من كلا المنصبين آنذاك وسط اتهامات له بالفساد وتضارب المصالح، وقد رفعت في حقه الديوانة (الجمارك) التونسية قضية وصدر في حقه حكم بالسجن غيابياً قبل أن يستأنف ذلك الحكم ويتم إسقاط كل التهم التي تلاحقه في العام 2019.

وفي ديسمبر/ كانون الأول من العام 2020 انتُخب فاضل عبد الكافي رئيساً لحزب "آفاق تونس" خلفاً لياسين إبراهيم قبل أن يستقيل من الحزب في أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2023.