"تسريبات جديدة".. ماذا حدث قبل 4 أيام من هجوم 7 أكتوبر؟

كشفت هيئة البث الإسرائيلية، الجمعة، جانبًا من أحد تقارير المراقبات الإسرائيليات المكلفات بمراقبة السياج الأمني مع قطاع غزة عند مستوطنة "ناحال عوز" عشية هجوم حماس في الـ 7 من أكتوبر تشرين الأول.

التقرير المشار إليه ركّز على الأيام الأربعة الأخيرة قبل الهجوم، أي منذ الثالث من أكتوبر تشرين الأول، حيث ورد فيه أن المراقبات الحدوديات لاحظن قيام عناصر حماس بإجراء تدريبات على عمل هجومي على مقربة من السياج.

ودونت المراقبات في التقرير أن قرابة 170 من عناصر حماس ينفذون تدريبات واسعة النطاق على إطلاق القذائف الصاروخية، وبالتزامن كتبن أن أولئك العناصر يحاكون الانقضاض على دبابات الجيش الإسرائيلي.

التدريبات بدأت في التاسعة صباح يوم الثالث من أكتوبر، وقامت المراقبات على الفور بإبلاغ القيادة، إلا أن التقديرات التي وضعتها القيادة الإسرائيلية هي أن حماس تباشر إجراء "تدريبات روتينية".

وأكدت القناة أن كل ما جرى خلال التدريبات هو الذي نُفِّذ بالفعل خلال هجوم حماس على المستوطنات.

ونقلت هيئة البث رد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي على التقرير، إذ أشار إلى أن "الجيش يباشر التحقيق في أحداث الـ 7 من أكتوبر وما سبقها، وأن هدف التحقيقات هو استخلاص الدروس بما يخدم مواصلة الحرب".

وذكر أيضًا أن هناك تحقيقات تجري في الوقت الراهن وأنه حين تنتهي هذه التحقيقات سوف يعرض نتائجها بشفافية للجمهور.

ونبهت القناة إلى وثيقة للذراع السيبرانية للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، أي الوحدة 8200، كانت قد صدرت قبل أيام، ورد بها أن الجيش والاستخبارات كانا على علم بخطط حماس للهجوم، وأن الوثيقة وُضِعت أمام المستوى السياسي قبل الهجوم بقرابة ثلاثة أسابيع.