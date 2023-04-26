مندوب السعودية في الأمم المتحدة يؤكد أهمية الالتزام بالهدنة في السودان

وكان مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى السودان قد قال إن اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في السودان يبدو صامدا في بعض المناطق، لكن لا يوجد ما يشير إلى استعداد الطرفين المتحاربين للتفاوض بجدية.

وأضاف المبعوث فولكر بيرتس أمام مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، أن ذلك "يشير إلى أن كلا منهما يعتقد أن بإمكانه تحقيق نصر عسكري على الآخر... هذه حسابات خاطئة".

واندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في 15 أبريل نيسان.

ووافق الطرفان على وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة بدءا من أمس الثلاثاء بعد مفاوضات توسطت فيها الولايات المتحدة والسعودية.

وقال بيرتس، الذي تحدث في اتصال بالفيديو من بورتسودان: "يبدو أنه (وقف إطلاق النار) صامد في بعض الأماكن حتى الآن، لكننا أيضا نسمع أنباء مستمرة عن قتال وتحرك للقوات".

ووصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش العنف والفوضى في السودان بأنهما "يفطران القلب".

وقال إن الصراع على السلطة يضع مستقبل السودان في خطر وقد يسبب معاناة تستمر أعواما وانتكاسة للتنمية تستمر عقودا.

ونقلت الأمم المتحدة المئات من موظفيها وأسرهم من الخرطوم إلى بورتسودان.

وتعتزم الأمم المتحدة تأسيس مركز في بورتسودان لمواصلة العمل في الدولة التي يحتاج نحو 16 مليونا من سكانها - أي ثلث تعدادها - إلى مساعدات إنسانية حتى من قبل اندلاع العنف.