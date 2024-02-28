ماذا تريد القوى السودانية من المبعوث الأمريكي الجديد؟

رحبت قوى سودانية، اليوم الأربعاء، بالمبعوث الأمريكي الخاص للسودان، توم بيرييلو، معربة عن أملها بأن يسهم في لعب دور أكبر حيال القضايا الأساسية التي تواجه السودان وعلى رأسها "وقف الحرب وإحلال السلام والتحول المدني الديمقراطي".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت يوم الإثنين عن تعيين الدبلوماسي السابق وعضو الكونغرس، توم بيرييلو، مبعوثًا خاصًا للسودان، بعد إنهاء مهمة سفيرها جون جودفري.

وأعلن بيرييلو في بيان عقب قرار تعيينه إنه سيبني على جهود الشركاء في جميع أنحاء أفريقيا والشرق الأوسط لوضع حد للحرب والأزمة الإنسانية والأعمال الوحشية.

وأضاف أنه "يعكس هذا التعيين مدى الإلحاح والأهمية التي أولاها الرئيس بايدن والوزير بلينكن لإنهاء هذه الحرب ووضع حد للكثير من الأعمال الوحشية بحق المدنيين والحيلولة دون تحول الوضع الإنساني المروع بالفعل إلى مجاعة كارثية".

تتويج لنقاش طويل

وأعلن عضو المكتب التنفيذي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم" صالح عمار، الترحيب بالمبعوث الأمريكي الجديد، موضحًا أنهم "يتطلعون إلى أن تلعب أمريكا دورا أكبر حيال القضايا الأساسية التي تواجه السودان وأولها وقف الحرب وإحلال السلام والتحول المدني الديمقراطي، من خلال زيادة أدوات الضغط على طرفي الحرب".

وقال عمار في تصريح لـ"إرم نيوز": إن تعيين المبعوث الأمريكي الخاص الأمريكي للسودان، جاء نتاجًا وتتويجًا لجدل طويل وسط المجتمع المدني والرأي العام والكونغرس الأمريكي، بدأ عقب انقلاب قائد الجيش السوداني في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، على حكومة الفترة الانتقالية برئاسة عبدالله حمدوك.

وأضاف أنه "منذ ذلك الوقت بدأ نقاش طويل في الولايات المتحدة عن السياسية الأمريكية تجاه السودان، وأن واشنطن لا تملك إستراتيجية واضحة وأدوات ضغط ما تسبب بعرقلة حكومة الفترة الانتقالية بقيادة عبدالله حمدوك، كما برزت انتقادات للسياسة التنفيذية في البيت الأبيض تجاه السودان".

وأشار عمار إلى أنه "عقب اندلاع الحرب بالسودان في 15 أبريل/ نيسان الماضي، تجدد النقاش في واشنطن بشكل أكبر، خاصة بعد فشل جولات مفاوضات السلام في مدينة جدة التي كانت برعاية "أمريكا والسعودية"، موضحًا أن الرأي الغالب كان يذهب باستمرار باتجاه ضعف أدوات الضغط الأمريكية في السودان.

وتابع: "لذلك تعيين المبعوث الخاص هو نتاج لهذه النقاشات، وربما أنه بداية لسياسة أمريكية جديدة في السودان تطلّب تعيين أشخاص جدد في كل المواقع المرتبطة بملف السودان".

المشاركة الإيجابية

وفي أول تعليق سوداني رسمي على تعيين المبعوث الأمريكي الجديد، أعلن نائب رئيس مجلس السيادة، مالك عقار، ترحيبه بالخطوة، قائلًا: "إن حكومة السودان ستكون على استعداد للمشاركة بشكل إيجابي مع المبعوث الأمريكي، على أمل أن يكون حساسًا ومراعيًا للمساعي السابقة التي فشلت وكانت بعيدة عن تحقيق النتائج وأدت إلى تفاقم الوضع".

وأضاف على منصة (إكس): "يسعدني تعيين توم بيرييلو مبعوثًا خاصًا للولايات المتحدة إلى السودان، كجزء من مساعي الولايات المتحدة للمساهمة في صنع السلام في السودان والتوصل إلى اتفاق لوقف الأعمال العدائية يؤدي إلى إنهاء الحرب وتحقيق تسوية شاملة".

وذكر أن "السودان يستحق السلام الذي يلبي تطلعات شعبه، ويجب أن يكون السلام شاملاً بحق. ولا يستبعد أياً من المكونات السودانية. ويجب أن تكون أي تسوية سياسية شاملة وتحافظ على الوحدة الوطنية للبلاد".

ورحب قائد حركة تحرير السودان، وحاكم دارفور، مني أركو مناوي، بتعيين توم بيرييلو، مبعوثًا خاصًا للولايات المتحدة الأمريكية إلى السودان، قائلًا: "نأمل أن يكون تعيينه خطوة إيجابية تسهم بتحقيق السلام والاستقرار، والمساعدة في تخفيف الكارثة الإنسانية التي يواجهها الشعب السوداني، خاصة في إقليم دارفور الذي طال فيه أمد الحرب".

وأشار إلى أنه "على المبعوث الجديد الاستفادة من التجارب السابقة التي أدت إلى الحروب ومزقت الدولة السودانية وما زالت تهدد استقرارها، واستقرار المنطقة بأكملها"، مؤكدًا استعداده للتعاون مع المبعوث من أجل تحقيق السلام الحقيقي الذي يلبي تطلعات الشعب السوداني ويعالج جذور الأزمة السودانية.

شكوك

وجاء تعيين بيرييلو بعد ضغط المشرعين الأمريكيين لعدة أشهر من أجل تعيين مبعوث خاص لإعطاء الأولوية للسودان. لكن دبلوماسيا سودانيا يرى في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "الولايات المتحدة عينت المبعوث الجديد فقط لإبداء حسن نية تجاه حل الأزمة في السودان لكنها في الواقع غير جادة بالقيام بأي خطوة لحث الطرفين لوقف الاقتتال".

وشكك المصدر الدبلوماسي في قدرة المبعوث الأمريكي الجديد على الاسهام بحل الأزمة؛ لأن الحل لا يأتي من أمريكا بقدر ارتباطه بإرادة طرفي الصراع في إيقاف الحرب والجلوس للتفاوض.

وأكد أن الولايات المتحدة منشغلة بالأزمة في غزة وقضايا دولية أخرى، لكنها أرسلت مبعوثها الخاص للسودان بعد تصاعد الأصوات الداخلية بأن السودان أصبح منسيًا.

وشغل المبعوث الأمريكي الجديد للسودان في وقت سابق منصب المبعوث الخاص لمنطقة البحيرات العظمى في أفريقيا وجمهورية الكونجو الديمقراطية، كما كان عضوا في مجلس النواب الأمريكي عن ولاية فرجينيا. وشارك بالجولة الأخيرة لمفاوضات السلام بين الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع في مدينة جدة السعودية أكتوبر/تشرين الأول الماضي.