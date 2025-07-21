مصدر إسرائيلي: مفاوضات غزة تتقدّم "ببطء"

قال مصدر إسرائيلي مطّلع، اليوم الاثنين، إن مفاوضات التوصّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بين حركة حماس وإسرائيل تتقدّم "ببطء"، لكن تم حل العقبات الرئيسة.

وأضاف المصدر بحسب شبكة "سي أن أن" الأمريكية، أن العقبات تمثّلت في مسألة انسحاب القوات الإسرائيلية من محور موراغ، وهو منطقة أمنية إسرائيلية رئيسة في جنوب قطاع غزة، وضمانات إنهاء الحرب في غزة، دون تحديد ما ينطوي عليه ذلك.

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وأوضح المصدر: "الآن، يتركّز كل شيء حول القوائم، والتي لا تستغرق عادة الكثير من الوقت"، في إشارة إلى قوائم الرهائن الإسرائيليين والسجناء الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم بمجرد التوصّل إلى اتفاق.

ولفت المصدر إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يريد التوصّل إلى اتفاق ليس فقط لأنه "الشيء الصحيح الذي يجب فعله"، ولكن أيضًا "بسبب الضغط الأمريكي".

وكانت إسرائيل و"حماس" تبادلتا اللوم بشأن تعثّر الجولة الأخيرة من محادثات وقف إطلاق النار، وأصدرتا بيانين، الجمعة، تتهم كلٌّ منهما الطرف الآخر بالتلكّؤ في المفاوضات.