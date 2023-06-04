المعارضة السورية تدعو لاستئناف المفاوضات المباشرة مع دمشق
دعت هيئة التفاوض لقوى المعارضة السورية اليوم الأحد، إلى استئناف المفاوضات المباشرة مع دمشق برعاية الأمم المتحدة على وقع تغيرات سياسية تمثلت بعودة سوريا إلى الحضن العربي بعد عزلة طالت 12 عاماً.
وطالبت هيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة السورية، التي تضم ممثلين عن المعارضة على رأسهم الائتلاف الوطني السوري، إثر اجتماع في جنيف، "الدول الشقيقة والصديقة بدعم جهود الأمم المتحدة لاتخاذ كل ما يلزم من قرارات لتطبيق الحل السياسي الشامل وفق منطوق قرار مجلس الأمن الدولي 2254" الصادر في 2015 والذي يحدد خارطة طريق دولية للتوصل إلى حل سياسي.
واعتبرت هيئة التفاوض التي شكلت الوفد المعارض الأساسي خلال جولات مفاوضات عدة برعاية الأمم المتحدة، أن "الحراك النشط الخاص بالمسألة السورية يؤمن ظرفاً مناسباً باستئناف المفاوضات المباشرة" انطلاقاً من القرار الأممي و"وفق جدول أعمال وجدول زمني محددين".