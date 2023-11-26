قصف إسرائيلي يُخرج مطار دمشق عن الخدمة مجددًا

خرج مطار دمشق الدولي عن الخدمة مُجددًا الأحد جراء تعرضه لقصف إسرائيلي بعد ساعات من استئناف عمله، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد: "شن الطيران الحربي الإسرائيلي، بعد عصر اليوم الأحد، غارة جديدة استهدفت مطار دمشق الدولي (..) حيث استهدفت مهابط المطار ما أدى لخروجه عن الخدمة مجددًا".

من جهتها، قالت صحيفة "الوطن" السورية الموالية للحكومة، اليوم الأحد، إنه يجري "تحويل مسار الطائرات القادمة إلى دمشق باتجاه مطاري حلب واللاذقية".

ومنذ معركة "طوفان الأقصى" التي شنتها "حماس" على إسرائيل، في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وما تبعها من حرب مدمرة على قطاع غزة، تعرض مطار دمشق الدولي لثلاث غارات إسرائيلية، عطلت عمله لأكثر من شهر.

وقُصف المطار، في 12 و 15 و22 أكتوبر، من قبل إسرائيل، بعد تعرض الجولان المحتل إلى إطلاق صواريخ من داخل سوريا على خلفية حرب غزة.