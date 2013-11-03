المقاومة الفلسطينية تستولي على طائرة إسرائيلية سقطت شمال القطاع

استولت المقاومة الفلسطينية الأحد، على طائرة استطلاع إسرائيلية سقطت شمال قطاع غزة. وأكد شهود عيان، أن طائرة الاستطلاع الإسرائيلية سقطت وحدها شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة، دون أن يتم معرفة أسباب وقوعها، لافتاً إلى أن عناصر من المقاومة استولت عليها من مكان وقوعها.

من جانبه أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، افيخاي ادرعي سقوط طائرة استطلاع إسرائيلية يطلق عليها اسم "راكب السماء"، شمال قطاع غزة خلال قيامها بإحدى المهام الاستكشافية. وحسب صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، أضاف المتحدث الإسرائيلي أن تحطم الطائرة جاء نتيجة خلل فني، وما زالت التحقيقات جارية.