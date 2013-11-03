سفير‮ ‬المغرب ‬يعود‮ ‬إلى‮ ‬الجزائر

ذكرت مصادر إعلامية جزائرية أن السفير المغربي في الجزائر عبد الله بلقزيز تواجد في مكتبه بالسفارة المغربية في العاصمة الجزائرية الأحد بعد أن عاد ظهر أمس.

وكانت المملكة المغربية قد استدعت قبل ثلاثة أيام سفيرها للتشاور على خلفية موضوع الصحراء الغربية العالق بينهما منذ سبعينيات القرن الماضي .

وكان متظاهرون قد تجمعوا أمام القنصلية الجزائرية في الدار البيضاء العاصمة التجارية للمغرب واقتحم احدهم المبنى وانزل العلم الجزائري ثم احرقه، مما اشعل غضب الأعلام الجزائري فشهدت الأيام الثلاثة الماضية حملة امنية متبادلة بين البلدين .

وصفت عودة السفير المغربي بأنها مراجعة واستدراك من طرف المغرب لخطوة استفزازية وغير مفيدة خاصة وأن الديبلوماسية الجزائرية لم تجر إلى الرد بالمثل ، بل أن بعض الجهات الجزائرية دعت إلى إلقاء الورود على السفارة المغربية ردا على الحجارة التي القاها المتظاهرون المغاربة على القنصلية الجزائرية.

والمعروف أن الحدود البرية مغلقة بين البلدين منذ العام1994 وتشكو الجزائر من أن الجار المغربي لا يراقب الحدود بشكل جيد حيث تتم عمليات تهريب كثيرة باتجاه الجزائر على رأسها المخدرات وهي إحدى المشكلات العالقة بين البلدين بالإضافة إلى مشكلة الصحراء الغربية .

وحتى هذه اللحظة لم تصدر أية بيانات رسمية سواء في الجزائر أو في المغرب عن عودة السفير إلى مقره .