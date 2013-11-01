القوّات السّوريّة تُسيطر على بلدة السّفيرة

بيروت- قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القوات السورية الحكومية سيطرت على بلدة السفيرة في شمال البلاد قريبة من موقع له صلة ببرنامج الأسلحة الكيماوية السوري بعد قتال عنيف استمر عدة أيام.
وتقع السفيرة على طريق استراتيجي يمكن استخدامه للتخفيف عن مناطق تسيطر عليها الحكومة في حلب القريبة، وكان مقاتلون معارضون ومنهم بعض المرتبطين بتنظيم القاعدة يسيطرون على البلدة.
ولم يورد المرصد، الذي لديه مصادر عديدة داخل سوريا، مزيدا من التفاصيل، كما لم يَرِد تعليقٌ فوريّ في وسائل الإعلام الحكومية السورية.
وتعمل فرق من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا لنزع أسلحتها الكيماوية، وقالت إنّ فرقها لم تتمكن من الوصول إلى موقعين للتفتيش بسبب خطورتهما.
ولم تحدد المنظمة الموقعين، لكن مصدراً مُطّلعاً على أعمالها قال إن أحدهما في السفيرة التي تقع جنوب شرقي حلب.
وقالت المنظمة إن موقع الأسلحة الكيماوية نفسه كان تحت سيطرة الحكومة لكنه أُخلي من معداته بسبب القتال الدائر على مقربة.