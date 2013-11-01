القوّات السّوريّة تُسيطر على بلدة السّفيرة

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السّفيرة بلدة تقع شمال سوريا وهي قريبة من موقع له صلة ببرنامج الأسلحة الكيماوية السوريّ، وتسيطر عليها القوّات السّوريّة بعد اشتباكات عنيفة.