باسم يوسف يسخر من السيسي ويصفه بالعجوز!

القاهرة- تداولت وسائل التواصل الاجتماعي رسالة موجهة من الإعلامي المصري يوسف إلى وزير الدفاع المصري عبدالفتاح السيسي سخر فيها منه، وشكك في قدرته على إخراج مصر من أزمتها الحالية.

وجاء في الرسالة التي لم يتسنى لنا التأكد من صحتها، ونشرت على صفحة منسوبة لباسم يوسف على الفيس بوك حيث قال:

"يا سيادة الفريق.. بحسبة بسيطة.. أنت دلوقتي عندك 59 سنة، ومصر محتاجة 10 سنين بس عشان ترجع زي ما كانت أيام مبارك.. من احترام الناس للقوانين، وانتعاش البنك المركزي، لعودة السياحة، وانتعاش سوق المقاولات... يعنى هيكون عندك تقريبا 70 سنة ساعتها.. ومصر بتحاول ترجع للي كانت فيه".

وأضاف الإعلامي الساخر في رسالته: "وعشان تبأة أد الدنيا، وهنقول مثلاً إنك هتاخد خطوات سريعة زي البرازيل وتركيا.. محتاج 9 سنين، بس دا شرطه إنك تقضي على الفساد والمحسوبية وتطبق العدل والحرية من دلوقتي.. بالحسبة دي أنت هتوصل 80 سنة ومصر هتكون سنة أولى أد الدنيا.. وزى ماقولنا شرطه أنك تشتغل من دلوقتى فيها."

وأضافت الرسالة: "لكن لو فضلت البلد زى ماهى ماشية دلوقتي.. مجرد أنك قاعد تسمع لمطبلاتية ومنافقين على قنوات مرتزقة، وفاكر أنك كدا خليت مصر أد الدنيا بعزلك للإخوان.. تبأه غلطان لأن الناس دلوقتي مش قادرة تشترى الطماطم والبطاطس اللى وصلت 10 جنيه."

واختتمت الرسالة: "الناس لو جاعت مش هتسمع للمنافقين أو هتنافق تاني، ولا حتى هتفتكر لك اللي عملته مع الإخوان وبطولاتك وقتها.. حان وقت العمل يا سيادة الفريق، وفكك من المنافقين، لأن محدش غرق مبارك غير دول.. اللهم بلغت اللهم فا اشهد."

ويجدر بالذكر العام المصري قد أمر في وقت سابق بإحالة بلاغ يتهم يوسف بـ"إذاعة بيانات كاذبة، من شأنها تكدير الأمن العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وإشاعة الفوضى في البلاد، وإثارة الفتنة، وتهديد تأمن والسلم الاجتماعيين" إلى نيابة استئناف القاهرة للتحقيق في تلك الاتهامات.