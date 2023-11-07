نتنياهو يرى دورًا لإسرائيل في إدارة أمن غزة بعد الحرب

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه يرى "دورا لإسرائيل" بإدارة الأمن في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب التي تشنها القوات الإسرائيلية على القطاع.

وبحسب تقرير لموقع "بلومبيرغ" الأمريكي، قوبلت دعوات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن من أجل "وقف مؤقت" لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية بمزيد من الهجمات الجوية والعمليات البرية، ما أدى لتفاقم أزمة مئات الآلاف من المدنيين المحاصرين في غزة.

وأشار الموقع إلى تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي، في مقابلة حصرية مع قناة "ABC News"، عندما سُئل عمن يجب أن يحكم غزة عندما ينتهي الصراع، حيث قال نتنياهو إنه يجب أن يكون "أولئك الذين لا يريدون الاستمرار على طريق حماس".

وأضاف التقرير، أن "طلب المساعدة الذي قدمته إدارة بايدن لإسرائيل بقيمة 14 مليار دولار من شأنه أن يوسع بشكل كبير دفاعاتها الصاروخية، بما في ذلك قاذفات القبة الحديدية الجديدة بما يعادل أكثر من ضعف النشر الحالي".

بينما نشر البنتاغون الغواصة الهجومية يو إس إس فلوريدا، التي تعمل بالطاقة النووية في منطقة الخليج العربي، في الوقت الذي تقوم فيه الولايات المتحدة باستعراض القوة لردع إيران، وفقًا لمسؤولي دفاع أمريكيين.