نتنياهو يرى دورًا لإسرائيل في إدارة أمن غزة بعد الحرب
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه يرى "دورا لإسرائيل" بإدارة الأمن في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب التي تشنها القوات الإسرائيلية على القطاع.
وبحسب تقرير لموقع "بلومبيرغ" الأمريكي، قوبلت دعوات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن من أجل "وقف مؤقت" لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية بمزيد من الهجمات الجوية والعمليات البرية، ما أدى لتفاقم أزمة مئات الآلاف من المدنيين المحاصرين في غزة.
وأشار الموقع إلى تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي، في مقابلة حصرية مع قناة "ABC News"، عندما سُئل عمن يجب أن يحكم غزة عندما ينتهي الصراع، حيث قال نتنياهو إنه يجب أن يكون "أولئك الذين لا يريدون الاستمرار على طريق حماس".
وأضاف التقرير، أن "طلب المساعدة الذي قدمته إدارة بايدن لإسرائيل بقيمة 14 مليار دولار من شأنه أن يوسع بشكل كبير دفاعاتها الصاروخية، بما في ذلك قاذفات القبة الحديدية الجديدة بما يعادل أكثر من ضعف النشر الحالي".
بينما نشر البنتاغون الغواصة الهجومية يو إس إس فلوريدا، التي تعمل بالطاقة النووية في منطقة الخليج العربي، في الوقت الذي تقوم فيه الولايات المتحدة باستعراض القوة لردع إيران، وفقًا لمسؤولي دفاع أمريكيين.
بالإضافة إلى ذلك، وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على بيع معدات بقيمة 320 مليون دولار لإسرائيل لتحويل القنابل إلى ذخائر موجهة بدقة، وفقًا لرسالة إخطار للكونغرس بتاريخ 31 تشرين الأول/ أكتوبر.
ومن شأن عملية البيع، أن تسمح لصانعة القنابل "رافائيل" في الولايات المتحدة الأمريكية بنقل المعدات إلى شركتها الأم، ومقرها إسرائيل، وهي "رافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة".
ويضاف هذا إلى عقد سابق بقيمة 403 ملايين دولار لنفس المعدات.
وناقش بايدن "إمكانية التوقف التكتيكي" لإطلاق النار في غزة، خلال اتصال هاتفي مع نتنياهو، بحسب البيت الأبيض.
وناقش بايدن ونتنياهو أيضا "ضرورة محاسبة المستوطنين المتطرفين على أعمال العنف" في الضفة الغربية، حيث اندلعت التوترات منذ بدء الحرب.
وكثفت إدارة بايدن الدعوات لوقف مؤقت للقتال للسماح بدخول المساعدات وخروج الرهائن والمدنيين الآخرين، بينما رفض نتنياهو تلك الدعوات ما لم توافق حماس صراحة على إطلاق سراح بعض من أكثر من 200 أسير احتجزتهم خلال هجومها على إسرائيل.
ولفت الموقع إلى تصريح المتحدث العسكري الإسرائيلي ريتشارد هيشت خلال مؤتمر صحفي، الإثنين، ذكر فيه أن إسرائيل "تضيق الخناق ببطء" على حركة حماس في قطاع غزة.
المصدر: موقع "Bloomberg" الأمريكي