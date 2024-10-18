للمرة الأولى منذ 2013.. عراقجي يجري مباحثات "صريحة ومباشرة" في مصر

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الخميس، إن المحادثات التي أجراها مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة كانت "صريحة ومباشرة" رغم الخلافات بشأن بعض القضايا في المنطقة.

وقال عراقجي في تصريح للتلفزيون الإيراني، مساء الخميس، إن "المحادثات مع الرئيس المصري كانت صريحة ومباشرة للغاية فيما يتعلق بالوضع في المنطقة. لدينا اهتمامات ومصالح مشتركة، وهناك أيضًا قضايا خلافية، وهذا أمر طبيعي".

وأضاف الوزير أن "مشاورات اليوم كانت مثمرة للغاية، بمعنى أن وجهات نظر الجانبين متقاربة، وهناك إجماع على منع امتداد الحرب إلى المنطقة، وهي قضية تقلق الجميع".

ووصل عراقجي إلى العاصمة المصرية القاهرة، الخميس، والتقى نظيره المصري بدر عبد العاطي، كما التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وعراقجي هو أول وزير خارجية إيراني يزور القاهرة منذ عام 2013، وتأتي هذه الزيارة في إطار جولته الإقليمية التي أعقبت الهجوم الصاروخي الذي شنه الحرس الثوري الإيراني على إسرائيل في الأول من تشرين الأول/أكتوبر وتهديد إسرائيل بالانتقام.

وبحسب بيان صادر عن مكتب السيسي، ناقش المسؤولان "ضرورة وقف تصاعد التوترات الإقليمية" و"تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان".