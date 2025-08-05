الأردنيون يؤيدون تعزيز الدفاعات تحسبًا لأي تصعيد إيراني إسرائيلي

كشف استطلاع محلي في الأردن عن تأييد غالبية الأردنيين لضرورة تطوير منظومة الدفاع، حيث أفاد 91% بضرورة هذه الخطوة تحسّباً لأي تصعيد إيراني – إسرائيلي في المنطقة.

وأظهر التقرير، الذي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية اليوم الثلاثاء، أن 48% من الأردنيين يرون أن البلاد معرّضة لمخاطر أمنية أو سياسية بسبب الأوضاع في المنطقة، في حين أفاد 97% بأن مستوى الأمن في الأردن مستقر.

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ورأى 57% أن الوضع السياسي الحالي في المنطقة غير مستقر، في حين رأى 73% أن القضية الفلسطينية ما زالت أولوية للعالم العربي، بينما اعتبر 49% أن أهم الأولويات بالنسبة لهم هي التركيز على إيجاد حلول للبطالة وتوفير فرص عمل للشباب.

وشنّت إسرائيل، في 13 يونيو/حزيران 2025، هجوماً جوياً واسعاً على مدن إيرانية عدّة، بأكثر من 200 طائرة مقاتلة، في عملية أطلقت عليها "الأسد الصاعد"، مستهدفة منشآت عسكرية ونووية وقادة إيرانيين كباراً في مؤسسات أمنية وعسكرية وبحثية.

وردّت إيران بسلسلة من الهجمات الصاروخية التي خلّفت دماراً في عدد من المواقع والمدن الإسرائيلية.

وبعد انتهاء الهجمات، كشف الجيش الأردني عن تعامله مع 156 طائرة مسيّرة، و107 رؤوس حربية، و132 صاروخاً، على مدى 12 يوماً.

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وكانت عدّة مدن أردنية قد شهدت سقوط طائرات مسيّرة وشظايا صاروخية، أدّت إلى إصابات بين المواطنين وتضرر مبانٍ سكنية ومركبات، في مدن العاصمة عمّان، والأزرق والمفرق شرقاً، والعقبة ومأدبا جنوباً، وإربد وجرش شمالاً.

وشهدت محافظة إربد، شمالي البلاد، أوسع حالات سقوط لأجسام غريبة جراء الهجمات الإيرانية – الإسرائيلية المتبادلة، وهي تقع على حدود جغرافية تربط الأردن بسوريا وفلسطين.

وأثناء الهجمات، أعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني الأردنية إغلاق أجواء البلاد، وتعليق حركة الطيران أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للمملكة.