شهود يروون لـ"إرم نيوز" تفاصيل نزوحهم من "خطر إلى خطر"

وأضافت: "فوجئنا بوجود قناصين على بنايات تبعد 100 متر عن العيادة، فاضطررنا جميعًا إلى الانبطاح والابتعاد عن الشبابيك، بعد أن قاموا بقنص عدد من الشبّان في مدرسة إيواء ملاصقة للعيادة".

وتشير أبو سعدة إلى أنه عندما "بدأت المدفعية الإسرائيلية بقذف عشرات القنابل الدخانية إلى داخل العيادة بشكل هستيري ووسط حالات الاختناق والدخان الكثيف، اندفعنا باتجاه البوابة إلى الشارع في مشهد مروّع وسط بكاء الأطفال وخوفهم".

وأكدت سقوط العديد من الأطفال والنساء في أروقة العيادة جرّاء الإصابة المباشرة بقنابل الغاز أو بسبب استنشاق كمية كبيرة من الغاز ما تسبب بإغمائهم، حيثُ كانت الفوضى تعم المكان والجميع يركض ولا يعرف إلى أين!".

لم يكن آمنًا على الإطلاق

من جهته، قال المُسن يوسف الكردي، وهو الذي أصيب بقنبلة غاز في الكتف داخل العيادة: "كنّا نجلس بشكل منخفض حتى لا يستهدفنا القناصة المنتشرون على المباني القريبة من العيادة، حين فوجئنا بوابل من القنابل الدخانية تنهال علينا في الممرات وداخل الغرف، وسقطت إحدى هذه القنابل على كتفي الأيمن وأصابه بجروح غائرة".

وأضاف لـ"إرم نيوز"، "رأيت الأطفال وقد أغمي عليهم جرّاء استنشاق كميات كبيرة من الغاز السام والجميع يصرخ ويبحث عن ذويه وسط الدخان الكثيف".

ومضى الكردي قائلًا: "اندفعنا باتجاه البوابة الجنوبية مسرعين للابتعاد عن رائحة الغاز الخانقة، وعندما اندفعنا للخارج كان كل شيء في المحيط مدمرًا بشكل كبير ولا وجود للمواطنين في الشوارع، وجدنا أنفسنا ننزح مرة أخرى إلى مستشفى قيد الإنشاء محاذٍ للعيادة وهو مستشفى اليمن السعيد، الذي لم يكن آمنًا على الإطلاق".