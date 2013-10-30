تونس.. انتحاري يفجر نفسه قرب فندق في سوسة

تونس - قال مصدر بالشرطة إن انتحاريا فجر نفسه الاربعاء على الشاطئ قرب فندق بمنتجع سوسة السياحي وإنه لم ترد تقارير عن سقوط قتلى حتى الآن.

وهذه أول مرة يتم فيها استهداف فندق في تونس بعد تزايد هجمات متشددين إسلاميين ضد الحكومة منذ الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل حوالي ثلاثة أعوام. ‭‭ ‬‬وقال المصدر إن ليس هناك قتلى حتى الآن باستثناء الشاب الذي فجر حزامه الناسف.

كما قال شرطي الاربعاء إن قوات الامن اعتقلت انتحاريا كان يحاول تفجير قبر أول رئيس لتونس الحبيب بورقيبة في مدينة المنستير.