شركة صينية تحاول سرقة أسرار الأسلحة الإسرائيلية

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية عن إحباط محاولة شركات أسلحة من الصين لإختراق حواسيب شركات ومصانع أسلحة إسرائيلية بغرض سرقة معلومات وأسرار عسكرية حساسة.

وجاء في بيان الوزارة أن 140 من كبار المسؤولين عن مشاريع ذات حساسية عالية في الصناعات العسكرية تلقوا رسالة من شركة ألمانية معروفة في تطوير الأسلحة الحديثة.

وتبين أن هذه الرسالة تحمل ما يعرف بإسم "حصان طروادة" الذي حال فتح الرسالة يدخل في الحاسوب ويسرق برامجه وينقلها إلى عنوانه.

وقد تمكنت أجهزة الحماية في حواسيب أولئك المسؤولين والذين يتولى الجيش مسؤولية حمايتهم، من اكتشاف هذه العملية وإحباطها.

وعندما تم فحص الرسالة ومضمونها ومصادرها تبين أنها مرسلة من شركة صينية وأن هدفها هو التجسس الصناعي الأمني.