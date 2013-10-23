مئات الفلسطينيين يشيعون الشهيد عاصي في رام الله

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قوات الاحتلال تغتال الشاب محمد عاصي الذي تتهمه بالوقوف خلف العملية الفدائية في "تل أبيب" التي وقعت أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، خلال العدوان الأخير على قطاع غزة.