انفجار قرب مبنى للمخابرات الحربية في مصر

القاهرة - أشارت مصادر أمنية إلى أن ستة جنود على الأقل أصيبوا في انفجار سيارة ملغومة قرب مبنى للمخابرات الحربية في مدينة الإسماعيلية شمال شرقي القاهرة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار ولكن الإسلاميين المتشددين المرتبطين بالقاعدة في شبه جزيرة سيناء بدأو في تكثيف هجماتهم على قوات الجيش والشرطة منذ أن عزل الجيش الرئيس محمد مرسي في يوليو/تموز. وامتدت حملة المتشددين في بعض الأحيان إلى مدن رئيسية.

وقال المتحدث بإسم القوات المسلحة المصرية العقيد أحمد محمد علي في بيان: "إن الانفجار جاء استمراراً لسلسلة العمليات الإرهابية الجبانة التي تنتهجها جماعات الظلام والفتنة ضد أبناء الشعب المصري والمنشآت العسكرية والأهداف الحيوية بالدولة."

وذكرت المصادر الأمنية ووسائل إعلام أنه تم العثور على سيارة ملغومة أخرى لم تنفجر أثناء تمشيط المنطقة. وشوهد دخان كثيف يتصاعد من أحد المباني القريبة.

وأدت قوة الانفجار إلى انهيار جزء من السور الخارجي لمبنى المخابرات الحربية.

وقالت بعض المصادر الأمنية إن القنبلة زرعت في سيارة طبيب يقيم في مبنى قريب.

وشن الجيش المصري عملية عسكرية كبرى في سيناء في سبتمبر/أيلول لتطهيرها من العناصر المسلحة وصادر أسلحة منها صواريخ مضادة للطائرات وقنابل يدوية.

وتصاعدت الاضطرابات في مصر منذ عزل الجيش مرسي في الثالث من يوليو/تموز استجابة لاحتجاجات شعبية حاشدة وتشكيل حكومة جديدة.