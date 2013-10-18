انتحاري يقتل خمسة جنود يمنيين في قاعدة عسكرية

عدن - قال مسؤول عسكري يمني إنّ انتحارياً قتل خمسة جنود على الأقل الجمعة في هجوم يشتبه أنّ إسلاميين متشددين شنوه على قاعدة للجيش في جنوب البلاد.

وقال المسؤول الأمني إنّ المهاجم قاد سيارة ملغومة وفجّر نفسه عند بوابة معسكر الجيش في احور بمحافظة أبين بجنوب البلاد.

وأضاف المسؤول إنّ مسلحين آخرين هاجموا جنوداً في المعسكر بالرشاشات والقذائف الصاروخية وقال إنّ 15 جندياً أصيبوا في الاشتباكات.

ولم يذكر المسؤول العسكري تفاصيل عن الخسائر بين المسلحين لكنه أشار إلى أنّ القتال لايزال مستمراً.

وقال شهود بالمنطقة إنّ طائرة هليكوبتر تتبع الجيش اليمني على ما يبدو تحلق فوق المنطقة.