غوتيريش يطالب بالإفراج الفوري عن موظفين أممين اعتقلهم الحوثيون

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، ميليشيا الحوثي بالإفراج الفوري عن موظفي إغاثة تعرضوا للاختطاف قبل أيام.

واعتبر غوتيريش، في بيان له، اعتقال 13 من موظفي المنظمة "تطوراً مقلقاً ويثير مخاوف جدّية بشأن التزام الحوثيين بحل تفاوضي للصراع".

وقال: "الأمم المتحدة تدين جميع عمليات الاحتجاز التعسفي للمدنيين. أطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين".

وجاءت دعوة الأمين العام للأمم المتحدة خلال اجتماعه مع مبعوثه الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، أثناء تواجدهما في الأردن على هامش مشاركة الأمين العام في مؤتمر رفيع المستوى حول غزة.

وناقش المسؤولان التطورات الأخيرة في اليمن، بما في ذلك حملة القمع المتصاعدة على الفضاء المدني من قبل سلطات الأمر الواقع والتي أفادت التقارير بأنها أدت إلى الاحتجاز التعسفي للعشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والعاملين في مجال الإغاثة، وفق البيان.

ومن بين 13 موظفاً أممياً تم احتجازهم قبل عدة أيام، 3 من المفوضية السامية لحقوق الإنسان، و2 من اليونسكو وموظف واحد من كل من مكتب المبعوث الخاص ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسيف وبرنامج الأغذية العالمي. كما تم احتجاز ما لا يقل عن 11 من العاملين في المجتمع المدني.

بدوره، قال المبعوث الخاص هانس غروندبرغ: "نعمل بجد لضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفينا المحتجزين من خلال جميع القنوات المتاحة".

وشدد الأمين العام ومبعوثه الخاص على تضامن الأمم المتحدة مع جميع العاملين في المجال الإنساني والجهات الفاعلة في المجتمع المدني الذين يلعبون دورا حاسما في تقديم الدعم والمساعدة المنقذة للحياة للشعب اليمني.