إسرائيل.. عائلة يهودية تتهم الجيش بقتل غالبية أفرادها إبان "طوفان الأقصى"

وتجدر الإشارة هنا إلى أن سكان تلك المستوطنات في العادة يعرفون بعضهم البعض جيدًا، فيما يبدو أن صدمتهم أصبحت صدمتين حين نما إلى علمهم بأن جيشهم أطلق قذيفة، هي التي أزهقت أرواح الكثير من الأقارب.

وفي عودة للقناة العبرية، فقد شددت على أن بعض أقارب تلك العائلة "فقدوا القدرة على النوم منذ أن علموا بأن القذيفة الإسرائيلية هي التي أودت بحياة 13 من أقاربهم (هناك ناجيتان من الـ 15 كما ورد آنفًا).

الناجية داغان بدورها، كانت قد كشفت للقناة، في وقت سابقن أن أطفالًا رهائن بالمنزل، كانوا يصرخون "النجدة"، قبل أن تسكتهم قذيفة الدبابة، وقالت: "لن أنسى هذا ما حييت".

وتابعت القناة أن العائلة "تطالب الجيش الإسرائيلي، الآن، بإبلاغها بنتائج التحقيقات قبل الجميع، ثم نشرها على الجمهور، وربطوا كل ما يدور في ذاكرتهم بمقتل 3 أسرى في غزة بنيران صديقة"، في إشارة من القناة إلى 3 أسرى طلقاء في غزة، كانوا يرفعون الرايات البيضاء ويصرخون بالعبرية، إلا أن رصاصات جنود الجيش الإسرائيلي، أعادتهم جثثًا تنتظر الدفن بدلًا من العودة أحياء.

في السياق، يرفض الإسرائيليون في هذه المرحلة تقبل فكرة المعاملة الجيدة من قبل خاطفي المستوطنين، ويبدي كل محاور أو إعلامي إسرائيلي دهشة حين تبلغه أسيرة محررة بأنها عوملت باحترام من قبل خاطفيها، فيما تصيبهم الأنباء عن مقتل مستوطنين بنيران جيشهم بالذهول.