إسرائيل توسع عملياتها العسكرية في خانيونس بعد "الفيتو الأمريكي"

أمرت إسرائيل السكان بمغادرة وسط مدينة خانيونس بجنوب قطاع غزة، وقصفت القطاع من الشمال إلى الجنوب، بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لحماية حليفتها من مطلب بوقف إطلاق النار.

ومنذ انهيار الهدنة مع حركة حماس مطلع الشهر الجاري، وسّعت إسرائيل حملتها البرية في النصف الجنوبي من قطاع غزة، باقتحام مدينة خانيونس الرئيسة. وفي الوقت نفسه، أعلن الجانبان عن تصاعد كبير في القتال بالشمال.

وقالت إسرائيل إن حملتها تُحرز تقدمًا. وذكر مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي، أن القوات الإسرائيلية قتلت ما لا يقلّ عن سبعة آلاف مسلح من حماس حتى الآن، دون أن يوضّح مصدر هذا التقدير.

كما قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي للجنود: "إننا بحاجة إلى الضغط بقوة أكبر".

وتجاوز العدد الإجمالي الرسمي للقتلى في غزة جراء الهجمات الإسرائيلية، والذي أحصته وزارة الصحة في القطاع 17700 أمس السبت، مع وجود آلاف آخرين في عداد المفقودين ويعتقد أنهم لقوا حتفهم تحت الأنقاض. وكانت الوزارة قالت في وقت سابق، إن نحو 40 % من القتلى أطفال دون سن 18 عاما.

وشنّت إسرائيل حملتها للقضاء على حماس، بعد أن اقتحم مقاتلوها بلدات في جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول. وتقول إسرائيل إن هذا الهجوم أسفر عن مقتل 1200 شخص، فضلًا عن 240 رهينة نقلهم مقاتلو حماس إلى غزة.