اشتباكات عنيفة حول مطار الثعلة العسكري في السويداء السورية (فيديو)

أفادت مصادر سورية، فجر اليوم الثلاثاء، باندلاع اشتباكات عنيفة، خلال ساعات الليل، في مطار "الثعلة" العسكري بمحافظة السويداء، جنوبي سوريا، وسط توتر متصاعد في المدينة ذات الغالبية الدرزية.

وذكر ناشطون أن "المطار تحول إلى ساحة قتال مفتوحة"، مشيرين إلى أن أصوات الانفجارات والرصاص سمعت في كافة أرجاء المدينة، ما أثار حالة من الذعر والتوتر بين السكان.

وتداول ناشطون مقاطع فيديو لما قالوا إنها اشتباكات بين مسلحين لم تعرف هويتهم، في المطار، في الوقت الذي راجت فيه أنباء عن اشتباكات أخرى طاحنة على محور "ولغا".

وأشارت مصادر وناشطون إلى وصول أرتال عسكرية ضخمة تابعة للفرقة 25 بقيادة محمد الجاسم "أبو عمشة" إلى أطراف محافظة السويداء.

من جهتها، قالت قناة "الإخبارية" السورية إن "تعزيزات لوزارة الدفاع تصل تباعاً إلى أطراف مدينة السويداء في الوقت الذي تحاول فيه وزارة الدفاع التوصل لاتفاق تهدئة ينهي الاشتباكات، مشيرة إلى أن مساعي التهدئة مستمرة بين وزارة الدفاع ووجهاء السويداء.