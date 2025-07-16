الهجري يعلن رفض اتفاق أعلنته مشيخة العقل والسلطات السورية

أعلنت الرئاسة الروحية للموحدين الدروز رفضها الاتفاق الذي أعلنته مشيخة عقل الطائفة ووزارة الداخلية السورية في وقت سابق من مساء اليوم.

وقالت الرئاسة الروحية في بيان نشرته عبر صفحتها في "فيسبوك":

"إننا في الرئاسة الروحية نؤكد على ضرورة الاستمرار في الدفاع المشروع، واستمرار القتال حتى تحرير كامل تراب محافظتنا من هذه العصابات دون قيد أو شرط، ونعتبر ذلك واجبًا وطنيًا وإنسانيًا وأخلاقيًا لا تهاون فيه".

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وأضاف البيان: "ندعو ما تبقى من فلول هذه العصابات إلى إلقاء السلاح وتسليم أنفسهم لشبابنا الأبطال. ونُشدد على أبنائنا، أن من يسلّم سلاحه فهو في عهدتنا، فلا يُهان ولا يُنكّل به، فهذا من شيمنا وأخلاقنا التي تربّينا عليها، ولا نقابل الباطل بمثله، بل نرتقي عليه بثبات الحق وعدالة القيم" وفق تعبيره.