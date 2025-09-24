قوة إسرائيلية تتوغل في القنيطرة السورية (فيديو)

أفادت وسائل إعلام، الثلاثاء، بأن قوة إسرائيلية توغلت في قرية صيدا الجولان بريف القنيطرة جنوب غرب سوريا، وشرعت باقتحام عدة منازل.

ومنذ أشهر تتوغل قوات إسرائيلية وتعلن مرارا تنفيذ عمليات برية وتوقيف أشخاص تزعم قيامهم بأنشطة "إرهابية" في الجنوب السوري.

وفي أعقاب الإطاحة بحكم بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول 2024 بعد نزاع استمرّ نحو 14 عاما، تقدّمت القوات الإسرائيلية إلى مواقع في المنطقة العازلة في الجولان والقائمة بموجب اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974.

وتجري بعيدا عن الأضواء مفاوضات حثيثة بين سوريا وإسرائيل للتوصل إلى اتفاق أمني يشمل المنطقة الحدودية.