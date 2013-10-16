معاريف: إسرائيل توافق على اقتراح فلسطيني بضم أراض

القدس– (خاص) من محمود الفروخ

قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، الأربعاء أن الأنباء التي راجت قبل عيد الأضحى المبارك عن فشل المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي مبالغ فيها، وأن إسرائيل وافقت على اقتراح فلسطيني يقضي بضم مناطق بالضفة الغربية والقدس الشرقية مقابل إصرار إسرائيل على ضم مناطق أخرى بالضفة والقدس.

وتذهب الصحيفة العبرية إلى القول إنه بموجب معلومات وصلت اليها فإن إسرائيل درست ووافقت على اقتراح فلسطيني جرى تقديمه في المفاوضات من أجل ضم مناطق فلسطينية في القدس لفلسطين "ضمتها إسرائيل إليها" مقابل ضم إسرائيل لمناطق أخرى في نابلس كي لا تتسبب الأزمة بانفجار المفاوضات الهشة القائمة.

وتقول الصحيفة إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والقيادة الإسرائيلية قرروا دراسة أفكار جديدة لبث الروح في المفاوضات عقب فشل التوصل لأي اتفاق مرحلي أو نهائي بين الطرفين، ومن بين هذه الاقتراحات جاء الضم المتبادل للأراضي.

ويدور الحديث عن تنازل إسرائيل الكامل عن منطقة "غوش عتصيون" جنوب بيت لحم مقابل موافقة السلطة الفلسطينية لإسرائيل ضم مناطق في منطقة ضواحي نابلس شمالا، وهو ما يصطلح عليه بلغة المفاوضات تبادل للأراضي.