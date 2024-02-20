"أسبيدس" عملية أوروبية لحماية الملاحة في البحر الأحمر.. تعرف عليها
أطلق الاتحاد الأوروبي، عملية أسبيدس، للمساعدة في حماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر من هجمات ميليشيا الحوثي في اليمن، رسميًّا.
وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، عبر منشور على (إكس): "أرحب بقرار اليوم (أمس الإثنين) إطلاق عملية أسبيدس للقوات البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي".
وأضافت: "أوروبا ستضمن حرية الملاحة في البحر الأحمر، عبر العمل مع شركائنا الدوليين".
وأكدت أن هذه "خطوة نحو وجود أوروبي أقوى في البحر لحماية مصالحنا الأوروبية".
وفي يناير الماضي، أفاد منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بأن الاتحاد يعتزم إطلاق عملية بحرية في البحر الأحمر للمساعدة في الدفاع عن سفن الشحن ضد هجمات الحوثيين في اليمن.
وأصرّ بوريل على أن عملية الاتحاد الأوروبي الملقبة بأسبيدس، من الكلمة اليونانية التي تعني "الدرع" لن تشارك في أي ضربات عسكرية على الأراضي اليمنية، وستعمل فقط في البحر.
وأكد وزير الخارجية الإيطالي، أنتونيو تاياني، إطلاق هذه المهمة خلال اجتماع لوزراء الخارجية في بروكسل، واصفا إياها بأنها "خطوة مهمة باتجاه دفاع أوروبي مشترك".
وحتى الآن، أعلنت فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وبلجيكا نيتها المشاركة بالسفن.
وقال الاتحاد الأوروبي، إن العملية محددة لمدة عام قابلة للتجديد، وتقتصر على حماية السفن المدنية في البحر الأحمر، ولن يتم تنفيذ أي هجمات "على الأراضي اليمنية".
وتقود الولايات المتحدة تحالفا في المنطقة حيث نفذت مع القوات البريطانية عدة ضربات ضد ميليشيات الحوثيين في اليمن.
وفي هذا الإطار، قال المسؤول الأوروبي إنه ستكون هناك "اتصالات عسكرية مستمرة" لتنسيق الإجراءات مع الولايات المتحدة والقوات الأخرى الموجودة في المنطقة.
وتوصلت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى الموافقة على مهمة البحر الأحمر في غضون أسابيع، في ظل تزايد المخاوف من أن هجمات الحوثيين قد تضر باقتصاداتها، وتؤدي إلى ارتفاع التضخم.