"أسبيدس" عملية أوروبية لحماية الملاحة في البحر الأحمر.. تعرف عليها

أطلق الاتحاد الأوروبي، عملية أسبيدس، للمساعدة في حماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر من هجمات ميليشيا الحوثي في اليمن، رسميًّا.

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، عبر منشور على (إكس): "أرحب بقرار اليوم (أمس الإثنين) إطلاق عملية أسبيدس للقوات البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي".

وأضافت: "أوروبا ستضمن حرية الملاحة في البحر الأحمر، عبر العمل مع شركائنا الدوليين".

وأكدت أن هذه "خطوة نحو وجود أوروبي أقوى في البحر لحماية مصالحنا الأوروبية".

وفي يناير الماضي، أفاد منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بأن الاتحاد يعتزم إطلاق عملية بحرية في البحر الأحمر للمساعدة في الدفاع عن سفن الشحن ضد هجمات الحوثيين في اليمن.

وأصرّ بوريل على أن عملية الاتحاد الأوروبي الملقبة بأسبيدس، من الكلمة اليونانية التي تعني "الدرع" لن تشارك في أي ضربات عسكرية على الأراضي اليمنية، وستعمل فقط في البحر.