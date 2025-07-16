وزير لبناني سابق يدعو دروز جبل الشيخ للهجوم على قصر أحمد الشرع

دعا الوزير اللبناني السابق، وئام وهاب، الدروز في منطقة جبل الشيخ، إلى "الهجوم" باتجاه دمشق والقصر الجمهوري "حصرًا"، على خلفية الأحداث في محافظة السويداء.

وقال وهاب الذي ينتمي للطائفة الدرزية ويترأس حزب "التوحيد العربي" :" إلى أهلنا في ​جبل الشيخ،​ فليبدأ الهجوم باتجاه الشام وليستهدف القصر الجمهوري حصرًا".

وأضاف: "سيبدأ أهلنا في الجليل بالتحرّك، نطلب من الجميع في لبنان مشاركتهم"، مشيرًا إلى أن "القصف اليوم مشروع إبادة لمدينة السويداء، وعلى الجميع التحرك".

واندلعت الاشتباكات الأحد في محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية بين مسلحين دروز وآخرين من البدو على خلفية عملية خطف.

ومع احتدام المواجهات، تدخلت القوات الحكومية بهدف فض الاشتباكات، وانتشرت الثلاثاء في مدينة السويداء، لكن بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان وسكان وفصائل درزية، فقد تدخلت هذه القوات إلى جانب البدو ضد المسلحين الدروز.

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ويتوزّع الدروز بين لبنان وسوريا وإسرائيل والجولان المحتل.

وأثارت الاشتباكات حفيظة الدروز، خاصة في إسرائيل، إذ كشفت مقاطع فيديو عن محاولات لأبناء الطائفة لاجتياز الشريط الحدودي نحو سوريا.