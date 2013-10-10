الإسكندرية تكرم الشيخ خليفة لدوره في دعم مصر

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عبد الله النيادي يقول إن هذه المناسبة هي بداية تدشين منتجع أبناء زايد الخير السياحي العالمي بمارينا ويتضمن اقامة مركز تجارة عالمي.