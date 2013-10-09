أمريكا تسمح لأسر العاملين بسفارتها في لبنان بالعودة لبيروت

واشنطن - قالت وزارة الخارجية الأمريكية الأربعاء إن بإمكان أسر العاملين بسفارتها في بيروت العودة إلى لبنان في علامة تنم عن تحسن المناخ الأمني.

وكانت الوزارة قد سمحت مؤخراً للعاملين غير الأساسيين الذين أمرتهم الشهر الماضي بمغادرة البلاد لتهديدات لم تحددها بالعودة إلى بيروت.

إلا أن وزارة الخارجية استمرت في حث المواطنين الأمريكيين على تجنب السفر إلى لبنان مشيرة إلى إمكانية "تصاعد العنف تلقائياً" في البلاد الواقعة على حدود سوريا.

وكانت الولايات المتحدة قد شددت الإجراءات الأمنية في بعثاتها الدبلوماسية بلبنان وتركيا في السادس من سبتمبر أيلول وسط "تهديدات محتملة" ظهرت قبل نحو أسبوع من حلول ذكرى هجمات 11 سبتمبر أيلول عام 2001 على أهداف أمريكية.

وصدرت توجيهات حينذاك للعاملين غير الأساسيين وذويهم بمغادرة بيروت وسمح لهم بمغادرة أضنة قرب حدود تركيا مع سوريا.