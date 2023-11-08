حرب غزة قد تتسبب في زلزال مدمر.. ماذا يقول العلماء؟

بعد أن حذَّر عالم الزلازل الهولندي، فرانك هوغربيتس، من إمكانية تسبب الهجوم الإسرائيلي على غزة، بزلزال كبير على طول البحر الميت، لم يرجح رئيس معهد البحوث الفلكية في مصر، الدكتور جاد القاضي، حدوث الزلزال، منوهًا إلى أن الطاقة الناتجة من التفجيرات تُخزّن بالصخور، وتتراكم مع مرور الوقت، ما يؤدي بالنهاية إلى حدوث زلازل غير قوية.

وقال القاضي لـ"إرم نيوز"، إن "للزلازل أنواعًا عدة، أخطرها الزلزال الطبيعي مثل ما حدث في المغرب وتركيا، وعادةً ما تكون لها بصمة جيولوجية تختلف عن غيرها من الزلازل، ما يجعلها شديدة القوة، ويصعب التنبؤ بها، لعدم وجودها في منطقة مهيأة لوقوع زلازل".

وأضاف القاضي أن "الزلازل الأخرى، تنتج عن البحيرات الصناعية أو مصانع الأسمنت أو المحاجر ولا تتعدى قوتها 1.5 ريختر، ولا تسبب أضرارًا، بعكس الزلازل الطبيعية التي تتعدى 5 و6 ريختر أو أكثر"، منوهًا إلى أن "التفجيرات النووية تحت الأرض، يُمكن أن تُحدث زلزالًا، وتغيّر من طبيعة المنطقة من منطقة غير نشطة للزلزال إلى منطقة نشطة، ولكن لا تتعدى قوته 3 ريختر".

أما رئيس قسم الزلزال بمعهد البحوث الفلكية في مصر، الدكتور شريف عبدالهادي، فقد أشار إلى "ضرورة توافر تركيبة جيولوجية بمنطقة الشرق الأوسط وقطاع غزة لحدوث الزلزال"، لافتًا إلى أن "الزلازل التي يشهدها البحر الميت لن تصل إلى المستوى الكبير، وهو أمر نادر وغير متوقع حدوثه".

وقال عبدالهادي لـ"إرم نيوز"، إن "التفجيرات الإسرائيلية في غزة منذ بداية الحرب، التي وصلت إلى نحو 25 ألف طن، تفجيرات متفرقة توزعت على أكثر من مكان، وإن التفجيرات السطحية لن تصل إلى مستوى يؤثر في النشاط الزلزالي بصورة غير طبيعية، رغم أن القصف المستمر يُسهم بحدوث زلازل، ولن تتعدى هذه الزلازل المستويين العادي والمتوسط".