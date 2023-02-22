محمد بن زايد يجري مباحثات مع رئيس الصومال

أجرى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء، مباحثات في العاصمة أبوظبي مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إن الجانبين بحثا "العلاقات بين البلدين وتطوير مختلف أوجه التعاون، خاصة فيما يتعلق بجهود التنمية والسلام والاستقرار في الصومال".

وأضافت الوكالة أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أكد خلال اللقاء "حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على دعم كل ما يصب في مصلحة الشعب الصومالي ويحقق تطلعاته إلى السلام والتنمية والازدهار".