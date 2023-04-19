ما مصير الاتفاق الإطاري في السودان بعد اشتعال الحرب؟

عودة مسار

وبعد اشتداد المعارك بين الجانبين، لا يزال الاتفاق الإطاري أرضية مطلوبة للحل من قبل الآلية الرباعية والآلية الثلاثية تسندها تصريحات مدنيي الاتفاق الإطاري والتأكيد على أنه لا يزال "الإطاري" يمثل مدخلًا أساسًا لحل الأزمة في البلاد.

ويشير القيادي بحزب المؤتمر الشعبي، أحد الأحزاب الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري، عبد العال مكين، إلى أن السودان يعيش حالة من الحرب عطلت جميع مناحي الحياة بما في ذلك العملية السياسية.

ويلفت مكين في حديثه لـ"إرم نيوز" إلى أن "المجتمع الدولي في ظل ذلك ناشد لتحكيم صوت العقل، والعودة للمربع الأول، والجلوس إلى طاولة الحوار لاستمرار العملية السياسية.

وقال: "هو ما يقف عنده حزبنا الذي بدوره يطالب الطرفين بالعودة للحوار"، مؤكدًا أن العملية السياسية يمكن أن تعود لوضعها الطبيعي حال توقف المواجهات على الأرض.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قال قائد الجيش السوداني، عبدالفتاح البرهان في تصريحات صحفية، إن قواته "ستلتزم بالهدنة المقترحة من قوى دولية لمدة 24 ساعة".

كما تعهد الطرف الثاني الذي يمثله قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي" الالتزام بالهدنة المطروحة من وزير الخارجية الأمريكي.

لكن بعد سريان الهدنة بدقائق، اتهمت قوات الدعم السريع، قوات الجيش بالاعتداء على مناطق متفرقة تتواجد بها في الخرطوم، لتقوم قوات الجيش بتبادل الاتهامات حول خرق الهدنة، وتندلع مواجهات مسلحة وسط سماع دوي أسلحة ثقيلة في مدن الخرطوم الثلاث.