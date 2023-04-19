ما مصير الاتفاق الإطاري في السودان بعد اشتعال الحرب؟
منذ مطلع الأسبوع الجاري دخل السودان مرحلة جديدة من مساره بعد المواجهات التي اندلعت بشكل مفاجئ بين قوات الجيش بقيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي" والتي دخلت يومها الرابع، وخلّفت المئات من القتلى والجرحى.
وتأتي هذه الأحداث في وقت كان ينتظر فيه أن يحسم مصير الاتفاق السياسي الإطاري الموقع بين العسكريين والمدنيين.
وتحول الخلاف السياسي بين البرهان و"حميدتي" اللذين أطاحا بالمدنيين من السلطة بانقلاب، في تشرين الأول/أكتوبر 2021، إلى مواجهات مسلحة على الأرض بعد أن كان التوتر كامنًا منذ أسابيع بينهما قبل تفجر الأوضاع السبت الماضي.
وجاء ذلك قبل ساعات من الوقت المقرر لتوقيع الاتفاق السياسي النهائي بين العسكريين والمدنيين لتشكيل حكومة مدنية انتقالية لعامين تعقبها انتخابات عامة.
عودة مسار
وبعد اشتداد المعارك بين الجانبين، لا يزال الاتفاق الإطاري أرضية مطلوبة للحل من قبل الآلية الرباعية والآلية الثلاثية تسندها تصريحات مدنيي الاتفاق الإطاري والتأكيد على أنه لا يزال "الإطاري" يمثل مدخلًا أساسًا لحل الأزمة في البلاد.
ويشير القيادي بحزب المؤتمر الشعبي، أحد الأحزاب الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري، عبد العال مكين، إلى أن السودان يعيش حالة من الحرب عطلت جميع مناحي الحياة بما في ذلك العملية السياسية.
ويلفت مكين في حديثه لـ"إرم نيوز" إلى أن "المجتمع الدولي في ظل ذلك ناشد لتحكيم صوت العقل، والعودة للمربع الأول، والجلوس إلى طاولة الحوار لاستمرار العملية السياسية.
وقال: "هو ما يقف عنده حزبنا الذي بدوره يطالب الطرفين بالعودة للحوار"، مؤكدًا أن العملية السياسية يمكن أن تعود لوضعها الطبيعي حال توقف المواجهات على الأرض.
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قال قائد الجيش السوداني، عبدالفتاح البرهان في تصريحات صحفية، إن قواته "ستلتزم بالهدنة المقترحة من قوى دولية لمدة 24 ساعة".
كما تعهد الطرف الثاني الذي يمثله قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي" الالتزام بالهدنة المطروحة من وزير الخارجية الأمريكي.
لكن بعد سريان الهدنة بدقائق، اتهمت قوات الدعم السريع، قوات الجيش بالاعتداء على مناطق متفرقة تتواجد بها في الخرطوم، لتقوم قوات الجيش بتبادل الاتهامات حول خرق الهدنة، وتندلع مواجهات مسلحة وسط سماع دوي أسلحة ثقيلة في مدن الخرطوم الثلاث.
وكانت قوات الدعم السريع في السودان قد أعلنت الموافقة على هدنة لمدة 24 ساعة، لتسهيل عبور المدنيين العالقين وإخلاء الجرحى.
وقالت في بيان نشرته عبر حسابها على تويتر، إنها "وافقت على الهدنة المقترحة لمدة 24 ساعة بناءً على الاتصال المباشر مع أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي وجهود الدول الشقيقة والصديقة التي أجرت اتصالات مماثلة دعتنا خلالها إلى وقف مؤقت لإطلاق النار".
وضع جديد
لكن القيادي بقوى الحرية والتغيير - القوى الوطنية، بشرى الصائم، يؤكد أن الاتفاق الإطاري سيصبح من الماضي، وأن مصيره سيكون مثل مصير عدد من الاتفاقيات السابقة.
ويرى الصائم في حديثه لـ"إرم نيوز" أن "أحداث الحرب في البلاد ستخلق واقعًا وتحولًا جديدًا، وأن الأمور ستنقلب وكل شيء سيصبح من التاريخ"، ولفت إلى أن "هنالك وضعًا جديدًا سيشهده السودان، لكنه غير معروف".
وتتواصل المعارك بالأسلحة الثقيلة في مناطق عدة في البلاد لليوم الرابع على التوالي، بينما تدخّل سلاح الجو بانتظام حتى داخل الخرطوم لقصف مقارّ يقول إنها تتبع لقوات الدعم السريع.
ورصدت "إرم نيوز" أوضاع مأساوية يعيشها المواطنون في العاصمة الخرطوم بمدنها المختلفة وهم يعانون من عدم التمكن من ممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي.
كما يعاني السكان من عدم القدرة على قضاء احتياجاتهم اليومية بعد إغلاق عدد من المحال التجارية والأسواق وسط رعب كبير داخل المنازل من أصوات الرصاص، ودوي الأسلحة الثقيلة، وهدير الطائرات التي تحلق من حين لآخر وترمي القنابل على أهداف تبدو غير دقيقة ما يسفر عن إعلان مقتل عدد من الأشخاص مع كل غارة جوية.
سيناريو جديد
بدوره، يرى المحلل السياسي، راشد التيجاني، أن الاتفاق السياسي سيتواصل وفقًا لمعطيات جديدة عقب توقف المواجهات بين القوات المسلحة والدعم السريع.
وقال التيجاني لـ "إرم نيوز" إن "القوات المسلحة في حال حسمت المعركة لصالحها فإن المعطيات الجديدة ستتمثل في عدم مشاركة الدعم السريع في الاتفاق واستبعاده من العملية السياسية".
ولفت إلى "إمكانية حدوث توافق بين القوى السياسية"، مشيرًا إلى أن "الدعم السريع كان يميل لكفة قوى سياسية دون أخرى".