قادة الأردن ومصر وقطر وبريطانيا وكندا يناقشون الوضع في غزة

ناقش قادة الأردن ومصر وقطر وبريطانيا وكندا، الاثنين، عبر اتصال هاتفي الوضع الإنساني والأمني في قطاع غزة.

وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الكندي أن القادة اتفقوا على ضرورة تكثيف الجهود لتعزيز السلام والأمن، بما يشمل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، والإفراج عن جميع الرهائن، ونزع سلاح حركة حماس، إضافة إلى زيادة تدفق المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين.

وجاء الاتصال في وقت ذكر فيه موقع "أكسيوس" الإخباري نقلا عن مسؤولين إسرائيليين أن الجيش الإسرائيلي شن هجوما بريا اليوم الثلاثاء للسيطرة على مدينة غزة.

ودعت قمة عربية وإسلامية طارئة في قطر الاثنين، إلى مراجعة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع إسرائيل بعد استهدافها مسؤولين من حركة حماس في قطر التي تشارك في الوساطة حول الحرب في قطاع غزة.

ودعا البيان الختامي الذي صدر عن القمة "جميع الدول إلى اتخاذ كافة التدابير القانونية (..) لمنع إسرائيل من مواصلة أعمالها ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك دعم الجهود الرامية إلى إنهاء إفلاتها من العقاب، ومساءلتها عن انتهاكاتها وجرائمها، وفرض العقوبات عليها، وتعليق تزويدها بالأسلحة والذخائر والمواد العسكرية أو نقلها أو عبورها، (..)، ومراجعة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية معها".

وأضاف البيان أن "هذا العدوان على مكان محايد للوساطة لا ينتهك سيادة قطر فحسب، بل يقوّض أيضا عمليات الوساطة وصنع السلام الدولية، وتتحمّل إسرائيل التبعات الكاملة لهذا الاعتداء".

كذلك، دعا البيان الى "تنسيق في الجهود الرامية الى تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة"، كون انتهاكاتها تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة.