مجلس بلدي درنة الليبية يطالب بتدخل دولي عاجل بسبب الإعصار "دانيال"

كشف المجلس البلدي في مدينة درنة الليبية، اليوم الإثنين، أن الوضع في المدينة يوصف بأنه "كارثي"، مطالبًا بتدخل دولي عاجل.

وتعرَّضت المدينة لسيول وفيضانات هائلة تسببت في مقتل 25 شخصًا على الأقل وانهيار البنية التحتية وشبكات الاتصالات والإنترنت والكهرباء.

وكتب المجلس عبر حسابه في فيسبوك مناشدة جاء فيها: "وضع المدينه خارج السيطرة .. تحتاج إلى تدخّل دولي".

وأضاف في منشور آخر: "الوضع كارثي ... مدينة درنة تستنجد... انهيار وانقطاع كامل، المدينة تحتاج لتدخّل دولي عاجل".

وطلب المجلس من الجهات المختصة فتح ممر بحري بسبب انهيار معظم الطرق.