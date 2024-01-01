2023.. عام مأساوي للفلسطينيين على وقع الحرب والتشرد ومستقبل مجهول

شهدت الأراضي الفلسطينية خلال العام 2023 أحداثًا ساخنة على الأصعدة السياسية والاقتصادية والإنسانية والثقافية، انتهت بمأساة مستمرة خلفتها الحرب المدمرة على قطاع غزة، إثر هجوم واسع شنته حركة حماس على مواقع إسرائيلية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويستقبل الفلسطينيون العام الجديد مثقلين بأوجاع وأحزان العام الذي سبقه، منتظرين مستقبلاً مجهولاً في ظل معطيات سلبية تفرضها الأوضاع الميدانية والسياسية والاقتصادية في القدس المحتلة والضفة الغربية وخاصة قطاع غزة.

حرب غزة

بدأت الحرب في مطلع شهر أكتوبر/تشرين الأول، عقب هجوم واسع وغير مسبوق نفذته حركة حماس ضد مواقع عسكرية ومستوطنات محاذية لقطاع غزة، إذ شنّ الجيش الإسرائيلي غارات مكثفة على مختلف مدن القطاع قبل أن يبدأ نهاية الشهر ذاته، عملية برية؛ ما تسبب بتدمير مئات آلاف الوحدات السكنية.